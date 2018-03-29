10 изречений афонских монахов для тех, кто собирается в отпуск

Лето – время отпусков. Мы собрали изречения афонских святых и старцев для тех, кто уже отдыхает или собирается отдохнуть.

1. «Сильные должны нести тяготы, чтобы немощные могли отдыхать, а не так, чтобы каждый - и сильный, и немощный - нес только свою тяготу». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Нестяжание добродетелей не назначай определённого времени, говоря в себе: «Потружусь, а там отдохну, чтоб, отдохнувши, опять взяться за тот же труд». Нет, отдыха здесь не полагается. Уготовься на непрерывный труд, подвиг и борение, не допуская и мысли о послаблении их». (Преподобный Никодим Святогорец).

3. «Душа моя пламенно хочет молиться и совершать бдения, но болезнь мне мешает, потому что больное тело требует покоя и отдыха». (Архимандрит Софроний (Сахаров) духовный ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

4. «Остановиться на пути добродетели для отдыха не значит набираться новыми силами, а значит растрачивать приобретенные и расслабляться; а это то же, что возвращаться вспять или что разорять с трудом устроенное». (Преподобный Никодим Святогорец).

5. «Молитва – это отдых. Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, отдыхает…». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Прежде всего проявляется себялюбие и стремление к чрезмерному отдыху под предлогом утомления… После естественного отдыха начинают действовать страсть уныния, а человек продолжает лукаво прикрываться усталостью, которая уже прошла». (Старец Иосиф Ватопедский).

7. «В нашем уставе не существовало места произволу и своеволию. То есть подъём и отдых каждого, всё в свое время». (Преподобный Иосиф Исихаст).

8. «Разве мы пришли в эту жизнь отдыхать или для удобств и комфорта? В этот мир мы пришли не для того, чтобы весело провести время, а чтобы очистить себя и приготовиться к жизни другой». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «После обеда старец Иосиф рекомендует телесный покой, чтобы вслед за отдыхом сил телесных и душевных можно было с готовностью начать свое чисто духовное делание». (Из книги «Старец Иосиф. Выражение монашеского опыта»).

10. «Но непрестанно пламенно молиться душа не имеет сил, и потому надо давать ей отдых от труда молитвенного, тогда можно читать, или размышлять, пли писать о Боге. Кому как внушает Господь». (Архимандрит Софроний (Сахаров) духовный ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".