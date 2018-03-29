9 важных фактов о святом Пантелеимоне Целителе, которые важно знать каждому

Православные христиане 9 августа (по новому стилю) отмечают день памяти великого святого, почитаемого во всем православном мире – великомученика и целителя Пантелеимона. Ему молятся об исцелении от болезней души и тела. Его глава хранится на Святой Горе Афон в монастыре, названном в его честь. Мы собрали 9 фактов о жизни и мученическом подвиге этого удивительно святого, которые важно знать каждому.

1. Пантолеон, будущий великомученик Пантелеимон, родился в Никомидии. Его папа был язычником, а мама - христианкой.

2. Он учился в языческой школе. Затем обучался медицинскому делу у известного в те времена врача Евфросина. О нем узнал император Максимиан, который пожелал видеть его при своем дворе.

3. Тогда в городе жили святые пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, которые остались невредимыми при сожжении в храме 20 тысяч христиан в 303 году. Святой Ермолай рассказал Патолеону о христовой вере. Затем парень стал приходить к нему каждый день, чтобы больше узнать о Христе.

4. Однажды Пантеон увидел тело ребенка, который умер из-за укуса змеи ехидны. Святой помолился Богу, чтобы Он воскресил малыша и убил змею. Для себя он решил, что если это произойдет – он примет Крещение. Тогда же младенец воскрес, а змея разлетелась на кусочки. Парень сдержал слово и был крещен святым Ермолаем с новым именем – Пантелеимон, что означает «всемилостивый». Во время подготовки к таинству Крещения он, по молитвам к Господу, совершил еще одно чудо – исцелил слепого. Увидев это чудо, его отец-язычник также принял христианство.

5. После смерти отца, парень всецело посвятил себя служению ближним – бесплатно оказывал помощь больным, посещал заключенных в тюрьмах, помогал нуждающимся. Вскоре о нем, как о хорошем враче узнал весь город.

6. Император, разгневанный тем, что святой исцеляет именем Иисуса Христа, уговаривал его вернуться к язычеству и принести жертву богам. Святой публично объявил себя христианином и совершил исцеление расслабленного. За это правитель приговорил святого к жестокому наказанию, а исцеленного повелел убить.

7. Во время страданий Пантелеимону являлся Спаситель и поддерживал его. Однако, мучения не послаблялись – его повесили на дереве и били железными когтями, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в раскаленное олово, бросали в море, предварительно привязав на шею камень, и бросали на растерзание диким зверям, которые покорно лизали ноги святого. Пантелеимон оставался невредимым после всех пыток, видя это. Многие уверовали во Христа. Тогда же были казнены святые Ермолай, Ермипп и Ермократ.

8. Великомученика Пантелеимона привели на место казни и привязали к дереву. Он продолжал молиться Богу. Один из воинов попытался ударить его мечем, но оружие стало мягким, словно воск и он не смог его ранить. Когда святой окончил молитву, с неба донесся Голос, призывающий его в Небесное Царствие.

Тогда же воины пали перед Пантелеимоном на колени и стали просить прощения. Они отказывались выполнять приказ императора – казнить святого, но Пантелеимон сам повелел им это исполнить, потому, что иначе они не будут разделять с ним участь в вечной жизни. Воины, плача, воздали последнее целование святому и усекли голову. Из раны потекло молоко, а маслина, к которой он был привязан, покрылась плодами. Увидев это, многие уверовали во Христа.

9. Тело великомученика бросили в огонь, но оно осталось невредимым. Его похоронили местные христиане. Житие великомученика Пантелеимона составили его слуги, которые присутствовали при его казни. Частицы мощей святого хранятся в разных странах православного мира.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".