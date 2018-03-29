12 важных фактов о пророке Илье

Православные христиане 2 июля празднуют день памяти святого пророка Ильи.

Как известно, на Афоне есть Ильинский скит, который был основан в 1757 году украинцем - преподобным Паисием Величковским. Именно ему выделил келию в честь пророка Илии монастырь Пантократор.

Мы собрали интересные и важные факты об этом святом, которого почитают и любят в разных уголках мира.

1. Илья - ветхозаветный пророк, жил около 900 лет до Рождества Христова.

2. Обличал Царя Израиля Ахаву и его жену Иезавель за приношение жертв языческому божеству Ваалу.

3. В нанаказание за идолопоклонничество Господь послал засуху на три года.

Илия собрал на горе Кармил народ Израиля и жрецов Ваала и предложил сложить два жертвенника - Богу и Ваалу. Ваал жертву не принял. Народ Израиля раскаялся, а Илия истребил жрецов Ваала и попросил Бога о дожде.

4. Пророк Илья славен своими чудесами. Во время засухи он жил в доме вдовы-язычницы. Здесь он воскресил ее умершего сына. При этом, во время прибывания Ильи в доме не заканчивалось масло и мука.

5. Согласно Ветхому Завету, по слову Бога пищу ему приносили вороны (3 Цар. 17:6) и Ангел (3 Цар. 19:5-6). Разделял реку Иордан подобно Моисею, ударив по ней своей одеждою (4 Цар. 2:8).

6. Господь взял живыми на небо всего трех людей в истории человечества: апостола Иоанна, Еноха и Илью. Эти люди не умирали.

О пророке Илии указано в Библии: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо» (4 Цар.2:11).

7. Пророки Илия и Моисей говорили с Господом Иисусом Христом во время Его Преображения на Фаворе. Илья говорил с Богом лицом к лицу, закрыв при этом своё лицо (3 Цар. 19:9-14).

8. Пророк Илия станет предтечей Второго Пришествия Господа.

Согласно пророчеству Малахии, его убьют за проповедь Христа.

9. Пророка Илью чтят в христиане, иудеи, мусульмане, также протестанты и в каком-то смысле даже язычники.

В иудаизме считается, что пророк Элияху - Илья вернется на землю и помажет Мессию на царство. Также евреи верят, что во время Песаха Элияху приходит в каждый дом, поэтому ему на столе оставляют бокал.

В исламе пророка Илию зовут Ильяс. Мусульмане верят, что пророк взят на небо живым, и с тех пор путешествует по миру вместе с Хидром.

10. В Киевской Руси пророка почитали еще до Крещения князем Владимиром. Один из самых первых храмов, построенных в Киеве был посвящен пророку Илии.

11. В Украине правослвные христиане почитают пророка Илью с давних пор, как покровителя урожая.

12. В Греции многие горы названы в честь пророка Илии, там же находятся посвященные ему часовни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".