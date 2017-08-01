Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастярях Святой Горы

14:45, 01 августа 2017
Афон
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Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы (по новому стилю):

4 августа - святой Марии Магдалины (панигир монастыря Симонопетра);

9 августа - святого Пантелеймона (панигир монастыря святого Пантелеймона);

10 августа - преподобного Павла Ксиропотамского (панигир монастыря Ксиропотам и святого Павла);

15 августа - святого Стефана первомученика (панигир монастыря Констамонит);

17 августа - священномученика Космы равноапостольного;

19 августа – Преображение Господне (панигир монастыря Кутлумуш и монастыря Пантократор);

20 августа - преподобного Дометия Филофеевского;

24 августа - преподобного Нифонта II-го патриарха Константинопольского (панигир монастыря Дионисиат);

28 августа - Успения Пресвятой Богородицы (панигир монастыря Иверон).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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