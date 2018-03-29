Никодим Святогорец – афонский святой, который обладал феноменальной памятью

Православные христиане 27 июля отметили день памяти афонского святого Никодима Святогорца.

Николай, будущий святой Никодим, родился в Греции, на острове Наксос в 1748 году. Семья, в которой он родился, была православной. Начальное образование мальчик получил у священника.

Когда парню исполнилось 15 лет – он отправился в Смирну, где учился в Евангелистической школе.

Николай прибыл на Святую Гору Афон в возрасте 26 лет. В обители Дионисиат он принял монашеский постриг с именем Никодим. Монах исполнял послушание в канцелярии, а также был чтецом.

Спустя 2 года Афон посетил митрополит Коринфский Макарий. Владыка благословил Никодима заниматься подготовкой издания «Добротолюбие», рукописный вариант которого он нашел в обители Ватопед. Именно эта работа стала началом для многолетних трудов по изданию и написанию духовной литературы.

Затем святой перешел в скит обители Пантократор. Он был духовным учеником старца Арсения.

В 1783 году святой Никодим был пострижен в схиму и в течение 6 лет пребывал в безмолвии.

Затем на Святую Гору вновь прибыл митрополит Макарий, который благословил Никодима на редактирование трудов преподобного Симеона Нового Богослова. Схимник исполнил благословение, оставил подвиг безмолвия и занимался литературой.

Знавшие его люди отмечали, что он был простым человеком, никогда не держал ни на кого зла. Также говорили, что он обладал феноменальной памятью – цитировал святых и Священное Писание, указывая главу и страницу.

В преклонном возрасте Никодим поселился в келии иконописцев Стефана и Неофиты. Эти монахи помогали святому издавать его книги, так как сам он уже не мог этим заниматься по состоянию здоровья.

Последнюю ночь своей жизни он провел в молитве, а затем причастился Христовых Тайн. Преподобный Никодим умер 27 июля (по новому стилю) 1809 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".