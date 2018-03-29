Никодим Святогорец – афонский святой, который обладал феноменальной памятью
Православные христиане 27 июля отметили день памяти афонского святого Никодима Святогорца.
Православные христиане 27 июля отметили день памяти афонского святого Никодима Святогорца.
Николай, будущий святой Никодим, родился в Греции, на острове Наксос в 1748 году. Семья, в которой он родился, была православной. Начальное образование мальчик получил у священника.
Когда парню исполнилось 15 лет – он отправился в Смирну, где учился в Евангелистической школе.
Николай прибыл на Святую Гору Афон в возрасте 26 лет. В обители Дионисиат он принял монашеский постриг с именем Никодим. Монах исполнял послушание в канцелярии, а также был чтецом.
Спустя 2 года Афон посетил митрополит Коринфский Макарий. Владыка благословил Никодима заниматься подготовкой издания «Добротолюбие», рукописный вариант которого он нашел в обители Ватопед. Именно эта работа стала началом для многолетних трудов по изданию и написанию духовной литературы.
Затем святой перешел в скит обители Пантократор. Он был духовным учеником старца Арсения.
В 1783 году святой Никодим был пострижен в схиму и в течение 6 лет пребывал в безмолвии.
Затем на Святую Гору вновь прибыл митрополит Макарий, который благословил Никодима на редактирование трудов преподобного Симеона Нового Богослова. Схимник исполнил благословение, оставил подвиг безмолвия и занимался литературой.
Знавшие его люди отмечали, что он был простым человеком, никогда не держал ни на кого зла. Также говорили, что он обладал феноменальной памятью – цитировал святых и Священное Писание, указывая главу и страницу.
В преклонном возрасте Никодим поселился в келии иконописцев Стефана и Неофиты. Эти монахи помогали святому издавать его книги, так как сам он уже не мог этим заниматься по состоянию здоровья.
Последнюю ночь своей жизни он провел в молитве, а затем причастился Христовых Тайн. Преподобный Никодим умер 27 июля (по новому стилю) 1809 года.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".