Волонтеры передали 10 тонн гуманитарной помощи Святогорской лавре

В Свято-Успенскую Святогорскую лавру 24 июля волонтеры из Винничины передали 10 тонн гуманитарной помощи.

Это был тринадцатый гуманитарный рейд из Винничины, который собирали около 3 месяцев.

Гуманитарный груз состоял из: более 6 тонн консервации; 3 тонн – крупы; 500 килограмм – моющих и гигиенических средств; 50 литров масла и овощей.

В сборе принимали участие жители Винницкой, а также Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областей.

Организаторы – Георгий и Людмила Толкачевы выразили благодарность БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», и в частности, его директору Андрею Усу, а также Виктору Горовому, которые оказали финансовую поддержку, необходимую для совершения доставки гуманитарной помощи.

Также организаторы передали от имени всех православных христиан Винничины благодарность наместнику Святогорской лавры митрополиту Арсению за то, что список чудотворной иконы Богородицы «Святогорская» посетил Винницкую епархию УПЦ.

Напомним, с 2 по 25 июля 11 чудотворных святынь, среди которых была также икона Божией Матери «Святогорская», были доставлены в разные епархии УПЦ. В Винницкой епархии к образу приложились верующие тех городов, которые всегда активно участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Фото: svlavra.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".