Волонтеры передали 10 тонн гуманитарной помощи Святогорской лавре

17:25, 27 июля 2017
Афон
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В Свято-Успенскую Святогорскую лавру 24 июля волонтеры из Винничины передали 10 тонн гуманитарной помощи.

Это был тринадцатый гуманитарный рейд из Винничины, который собирали около 3 месяцев.

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Гуманитарный груз состоял из: более 6 тонн консервации; 3 тонн – крупы; 500 килограмм – моющих и гигиенических средств; 50 литров масла и овощей.

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В сборе принимали участие жители Винницкой, а также Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областей.

Организаторы – Георгий и Людмила Толкачевы выразили благодарность БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», и в частности, его директору Андрею Усу, а также Виктору Горовому, которые оказали финансовую поддержку, необходимую для совершения доставки гуманитарной помощи.

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Также организаторы передали от имени всех православных христиан Винничины благодарность наместнику Святогорской лавры митрополиту Арсению за то, что список чудотворной иконы Богородицы «Святогорская» посетил Винницкую епархию УПЦ.

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Напомним, с 2 по 25 июля 11 чудотворных святынь, среди которых была также икона Божией Матери «Святогорская», были доставлены в разные епархии УПЦ. В Винницкой епархии к образу приложились верующие тех городов, которые всегда активно участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Фото: svlavra.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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