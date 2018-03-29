12 интересных фактов о жизни святого Кирилла Хиландарского
Православные христиане 26 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобномученика Кирилла Хиландарского (1566 г.). О жизни этого святого сохранилось очень мало сведений. Мы собрали 12 интересных фактов о преподобном Кирилле.
Православные христиане 26 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобномученика Кирилла Хиландарского (1566 г.). О жизни этого святого сохранилось очень мало сведений. Мы собрали 12 интересных фактов о преподобном Кирилле.
1. Святой был родом из Фессалоник.
2. Его родители умерли, когда он был совсем маленьким.
3. Кирилла воспитывали два родных дяди, один из которых был мусульманином. В то время Греция находилась под властью Османской империи и многие христиане принимали ислам.
4. Дядя-мусульманин пытался навязать племяннику мусульманскую веру.
5. Второй дядя, который был христианином, посоветовал племяннику тайно покинуть город, и сбежать с афонскими монахами, которые в то время находились в Фессалониках.
6. Парень послушался совета и сбежал со святогорцами.
7. Он принял монашество в Хиландарской обители на Святой Горе. Здесь он жил на подворье, потому, что считался слишком юным.
8. Спустя 8 лет Кирилл, приехал к себе на родину, по поручению, полученному в монастыре.
9. Святого узнал дядя-мусульманин и оклеветал его перед властями. Он сказал, что его племянник, якобы был мусульманином, а сейчас отрекся от веры. За такое обвинение обычно лишали жизни.
10. Кирилла пытались соблазнить принять ислам и предлагали различные блага.
11. Святой оставался тверд в вере и заявил, что истинное богатство – Иисус Христос.
12. Преподобномученика публично сожгли на площади его родного города.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".