Афонские монахи открыли секрет преодоления жизненных трудностей

Монахи из афонского монастыря Кутлумуш посетили Киев. Во время свого визита в Украину они провели лекцию под названием «Печаль, тоска, сожаление и соблазны», на которой святогорцы рассказали о том, почему в жизни каждого христианина случаются трудности, как к ним относиться и решать их.

В частности, иеромонах Хризостом обратил внимание на то, что слова Христа всегда остаются актуальными, и Он «не лицемерит, не льстит, не говорит только приятные для нас вещи или полуправду. <...> Он обращается к нам всегда вовремя и правильно со словами: «В этой жизни вас ждет печаль, тоска, искушения, проблемы, удручающие переживания, боль. Нас это не должно пугать, мы должны иметь веру, силу, смелость, надежду, терпение, настойчивость и бороться». Как говорил Христос, «Я жил среди вас, я хорошо знаю, какой этот мир». Не сдавайтесь, не опускайте руки, не падайте духом, не впадайте в панику ни в коем случае. Знайте, что я победил беды мира и вместе со Мною это сможете сделать и вы», - подчеркнул отец Хризостом.

Относительно проблем, которые случаются в жизни каждого человека, святогорец заметил, что Господь не обещал устранить их, но научил, как правильно к ним относиться.

«Христос - это Учитель истины, Он ничего не скрывает от своих учеников. Он не обещает, что в этом мире будут комфортные скоростные трассы, настежь открытые ворота и улицы усеяные лепестками роз. Он четко говорит, что тот путь, о котором говорится в Евангелие является узким, трудно проходимым, утомительным, но именно такой путь ведет к спокойствию, комфорту, достатку, полному отсутствию проблем и к радости. Христос не скрывает, что на этом пути тяжелой работы нам нужно прилагать значительные усилия, Он не приукрашивает реальность, не сулит быстрых и легко достижимых результатов и вечного и безмятежного счастья», - сказал иеромонах Хризостом.

Он также добавил, что в этом контексте, актуально звучат слова Господа «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк. 6:22), но лишь в том случае, если правильно их трактовать.

«Христос не подразумевает, что мы должны быть постоянно расстроенными. Мы не должны оплакивать нашу судьбу, горевать, что мы несчастные, больные или немощные. <...> Он не хочет, чтобы наш вид вызывал жалость и сочувствие. Некоторые христиане считают, что глубокая печаль на лице есть выражением смирения. Некоторые женщины могут легко и сильно заплакать и считают, что это слезы блаженства, подаренные Господом, но такие слезы - это результат повышенной эмоциональности человека, или искаженного эгоизма. Христос не хочет, чтобы мы были фаталистами», - рассказал отец Хризостом.

Он отметил, что: «Блаженны те, кто плачут сейчас из-за содеянных грехов, кто принимают те испытания, которые им посылаются, сокрушаясь, но без нареканий, даже с радостью. Блаженны те, кто благодарят Бога, что Он не оставляет их, посылая им уроки, которые необходимо изучить. Именно такие люди будут радоваться и наслаждаться вечной жизнью», - сказал отец Хризостом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".