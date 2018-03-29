На корабле вокруг Святой Горы Афон: особенности паломничества
Лето - время отпуска, поездок и путешествий. Для верующих - это также время паломничества по святым местам. Как известно, женщинам, в отличие от мужчин, запрещено посещать Святую Гору.
Лето - время отпуска, поездок и путешествий. Для верующих - это также время паломничества по святым местам. Как известно, женщинам, в отличие от мужчин, запрещено посещать Святую Гору.
Однако доступ к святыням Афона возможен – святогорские монахи доставляют святыни на корабли, которые не пришвартовываются у берегов Святой Горы, а лишь проплывают вдоль. На таких суднах могут путешествовать все, в том числе и женщины.
В Греции существуют православные паломнические центры, которые организовывают круизы вдоль берегов Афона. К примеру, один из них каждый понедельник организовывает такой однодневный круиз.
Сбор происходит в 08.30 в селении Ормос Панагиас, в Халкидики. Корабль проплывает вдоль берегов Святой Горы на разрешенном расстоянии – полкилометра. С этого расстояния хорошо видны афонские пейзажи.
В программу входит круиз вокруг Афона, во время которого пассажиры могут приложиться к святыням: Поясу Божией Матери, образу «Всецарица», мощам святой праведной Анны, великомучеников Пантелеимона и Георгия Победоносца. Корабль делает остановку в море, напротив Свято-Пантелеимонового монастыря. Тогда же насельники обители доставляют указанные святыни.
Когда реликвии находятся на борту, монахи вместе с пассажирами совершают молебны. Также есть возможность подать записки о здравии и об упокоении, чтобы молились насельники монастыря. Завершается поездка в месте отправления.
Также совершаются подобные круизы из Новой Каликратии, отсюда отправляется катер «MENIA MARIA», рассчитанный на 500 человек. К побережью Святой Горы судно идет около 30 минут. Корабль совершает остановку напротив скита Святой Анны и святогорцы привозят святыни, совершают молебны и принимают записки.
На катере есть небольшая иконная лавка, поэтому есть возможность купить иконы со Святой Горы. Ориентировочная стоимость такой поездки для взрослых - около 100 евро.
Также паломнические поездки вдоль берегов Святой Горы совершаются ежедневно с Уранополиса. Корабль отправляется в 10.30. Экскурсия длится около 3 часов. Ее стоимость – от 25 евро с человека.
По материалам из открытых источников.
Фото: facebook.com/Gleb Nuralin.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".