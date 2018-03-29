Иоанн и Гавриил: афонские святые в истории монастыря Иверон

Православные христиане 25 июля (по новому стилю) отмечают день памяти двоих афонских святых – преподобного Гавриила и Иоанна. Эти святые сыграли важную роль в истории монастыря Иверон.

Святой Гавриил Святогорец родился в Иверии. Он поселился на Святой Горе Афон на территории, относящейся к обители Иверон. Был отшельником.

Однажды ему явилась Богородица и сказала, чтобы он пошел в монастырь и объявил настоятелю и насельникам, что Пресвятая Дева хочет дать им Свой образ. Богородица также сказала отшельнику, что он должен пойти по морю и забрать икону.

Святой Гавриил рассказал игумену о чудесном видении. Святогорцы вышли на берег моря и совершили молебен. После этого старец исполнил повеление Божией Матери и без страха пошел по морю и, взяв образ Пресвятой, вынес его на сушу.

Эта чудотворная икона ныне известна во всем православном мире под названием «Иверская».

Вторым афонским святым, день памяти которого отмечает Православная Церковь сегодня, является преподобный Иоанн Новый.

Святой родился в знатной семье, был родственником правителя Грузии.

Он принял монашество, а позже и схиму в одном из грузинских православных монастырей. Затем он некоторое время жил в обители на горе Олимп.

На Афоне он поселился в Великой лавре. Здесь он исполнял послушание в братской кухне.

Затем он основал Иверский монастырь, в котором был избран игуменом. После его смерти настоятелем стал его сын – святой Евфимий.

Память преподобного Иоанна отмечается также вместе с преподобным Евфимием 26 мая.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".