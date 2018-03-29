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Иоанн и Гавриил: афонские святые в истории монастыря Иверон

11:06, 25 июля 2017
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Православные христиане 25 июля (по новому стилю) отмечают день памяти двоих афонских святых – преподобного Гавриила и Иоанна. Эти святые сыграли важную роль в истории монастыря Иверон.

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Православные христиане 25 июля (по новому стилю) отмечают день памяти двоих афонских святых – преподобного Гавриила и Иоанна. Эти святые сыграли важную роль в истории монастыря Иверон.

Святой Гавриил Святогорец родился в Иверии. Он поселился на Святой Горе Афон на территории, относящейся к обители Иверон. Был отшельником.

Однажды ему явилась Богородица и сказала, чтобы он пошел в монастырь и объявил настоятелю и насельникам, что Пресвятая Дева хочет дать им Свой образ. Богородица также сказала отшельнику, что он должен пойти по морю и забрать икону.

Святой Гавриил рассказал игумену о чудесном видении. Святогорцы вышли на берег моря и совершили молебен. После этого старец исполнил повеление Божией Матери и без страха пошел по морю и, взяв образ Пресвятой, вынес его на сушу.

Эта чудотворная икона ныне известна во всем православном мире под названием «Иверская».

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Вторым афонским святым, день памяти которого отмечает Православная Церковь сегодня, является преподобный Иоанн Новый.

Святой родился в знатной семье, был родственником правителя Грузии.

Он принял монашество, а позже и схиму в одном из грузинских православных монастырей. Затем он некоторое время жил в обители на горе Олимп.

На Афоне он поселился в Великой лавре. Здесь он исполнял послушание в братской кухне.

Затем он основал Иверский монастырь, в котором был избран игуменом. После его смерти настоятелем стал его сын – святой Евфимий.

Память преподобного Иоанна отмечается также вместе с преподобным Евфимием 26 мая.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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