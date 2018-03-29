23 интересных факта о преподобном Антонии Печерском

Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси.

О жизни этого удивительно святого известно не много. Мы подобрали самые интересные и важные факты, которые могут помочь лучше узнать «начальника всех русских монахов».

1. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече, на Черниговщине. По некоторым данным его мирское имя было Антипа.

2. Хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа, посетил Палестину.

3. Принял монашество на Святой Горе и прожил там несколько лет. Существует три предположения, о месте, где жил святой на Афоне: в обители Есфигмен, в Великой лавре, в монастыре Ксилургу.

4. Игумен афонского монастыря получил внушение от Бога отпустить Антония обратно: «Антоний! Иди обратно в русскую землю, — пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской; да будет с тобою благословение святой горы!».

5. В Киеве он обошел много мест, и нашел на правом берегу Днепра местность, которая напоминала ему Афон – место, где сегодня расположена Киево-Печерская лавра.

6. Преподобный поселился в пещере священника Илариона, который затем стал митрополитом Киевским.

7. Святой вел подвижнический образ жизни – пребывал в молитве и воздержании от пищи.

8. Одним из первых его учеников стал преподобный Никон, который в 1032 году совершил монашеский постриг над преподобным Феодосием Печерским.

9. Когда у святого насчитывалось уже 12 учеников, монахи выкопали большую пещеру, в которой устроили монашеские келии и храм.

10. Когда насельников становилось все больше – образовались еще одни пещеры. Поэтому есть Ближние и Дальние пещеры.

11. Преподобный Антоний обладал даром чудотворения и прозорливости.

12. Предсказал поражение русским войскам в битве с половцами на реке Альте в 1066 году.

13. Из-за конфликта с князем Изяславом Антоний дважды покидал Киев.

14. Когда в монастыре собралось 100 монахов, князь подарил им во владения гору, на которой был построен храм, келии и ограждение. Так был основан Печерский монастырь – в последствии лавра.

15. Ему и преподобному Феодосию являлась Пресвятая Богородица во Влахернском храме, где они чудом оказались, физически не выходя из своей обители.

16. Богородица дала им золото, на которое были наняты рабочие и куплены материалы для строительства Успенского собора.

17. Последние годы жизни провёл в уединении, устранившись от управления монастырём.

18. Сама Богородица сообщила преподобному его скорую кончину.

19. Он отошел ко Господу в 90-летнем возрасте, в мае 1073 года.

20. Святые мощи преподобного Антония не обретены.

21. Предание о недоступности мощей впервые появилось в дневнике немецкого посла Э. Лясоты, который побывал в печерских пещерах в 1594 году. Монах, который его сопровождал, рассказал, что перед своей кончиной преподобный Антоний оставил братии назидание и направился вглубь пещеры. В этот момент между подвижником и его учениками обрушилась земля. Когда иноки попытались откопать завал, появились огонь и вода.

22. Издревле почитается как «начальник всех русских монахов».

23. Именем Антония названы Ближние (Антониевы) пещеры Киево-Печерской лавры и пещеры черниговского Троице-Ильинского монастыря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".