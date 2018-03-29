Первые жители Малого скита Святой Анны – святые Дионисий и Митрофан

Православные христиане 22 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобных Дионисия Ритора и Митрофана. Святые были первыми поселенцами Малого скита Святой Анны.

Святой Дионисий жил в XVI веке. В юности он получил хорошее, по тем временам, образование и его стали назвать Ритором.

Монашеский постриг он принял в Студийском монастыре. Затем он отправился на Афон.

Дионисий остановился в скиту Кариес, а потом - в скиту Святой Анны, который он позже также покинул, желая вести более уединенный образ жизни, и поселился в пещере, где сейчас расположен Малый скит Святой Анны.

К нему присоединился ученик – преподобный Митрофан. Сейчас на месте, где жили святые, возведен храм.

Преподобный Дионисий вскоре стал известен, как мудрый духовник. К нему приезжали за советом из разных стран. Он также писал духовные книги об аскетизме, монашеской жизни. В библиотеке обители сохранились рукописи святого и Псалтырь, по которому он ежедневно молился.

Знавшие его люди говорили, что он был: «достаточно высокого роста, с большой, словно квадратной, головой, круглым лицом, высоким и широким лбом, густыми усами и ниспадающей бородой, широкой, прямоугольной, немного разделенной надвое, доходящей до груди, с седой, наполовину лысой головой, золотистой кожей, и величественным характером».

Преподобный Митрофан, по благословению своего учителя Дионисия, покинул Афон. Он отправился в Халкидику, и проповедовал там христианство.

Относительно внешности преподобного, знавшие его люди говорили, что он был: «среднего роста, круглой головой, густыми темными волосами, закругленной бородой, равно как и круглыми бровями и глазами, наполовину лысым, со светлой кожей. Он был похож на святого Николая, если не брать во внимание возраст и цвет волос. По возрасту он был младше, а волосы – темнее».

Святой Митрофан умер вскоре после смерти своего наставника Дионисия. День памяти святых отмечается в один день – 22 июля (по новому стилю).

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".