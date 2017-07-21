Афонские монахи встретились с Предстоятелем УПЦ

Монахи cо Святой Горы Афон посетили Киев и встретились с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», святогорцев сопровождал исполнительный директор фонда Андрей Ус.

В состав афонской делегации входили: иеромонах Хризостом, насельник Свято-Пантелеймонового скита, монахи Паисий и Аверкий, насельники келии Святых Архангелов, которая расположена в столице Афона - Кареи.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время встречи с афонскими монахами поделился с гостями своими воспоминаниями о встрече с преподобным Паисием Святогорцем, с которым он познакомился в 1993 году. Также Его он подчеркнул важность духовной связи Украины со Святой Горой Афон, которая берет свое начало со времен преподобного Антония Печерского.

В свою очередь, афонские гости отметили, что желание посетить Киев и приложиться к мощам святых подвижников Киево-Печерской лавры, было их заветной мечтой.

«Несмотря на плотный график Блаженнейшего, он с великой радостью принял афонских гостей. Простой визит вежливости перешел в дружественную беседу. Собеседники с радостью делились своими воспоминаниями о преподобном Пасии Святогорце, об Афоне и монашестве. Хотя Блаженнейший и афонские монахи только познакомились, возникло чувство, что они знакомы уже много лет», - сказал Андрей Ус.

После встречи афонские монахи посетили храмы и пещеры Киево-Печерской лавры, Ионинский и Зверинецкий монастыри.