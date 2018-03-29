Тайны Святой Горы: где на самом деле жил преподобный Антоний Печерский

Православная Церковь 23 июля (по новому стилю) празднует день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и монашества на Руси. Как известно, на это благое дело он получил благословение на Святой Горе Афон.

Святой Антоний жил на Афоне. Однако, относительно конкретного места, где он подвизался, существует несколько предположений. Одни источники утверждают, что он жил в монастыре Есфигмен. Подтверждением этой версии служит небольшая пещера, над которой расположена церковь в честь Антония Есфигменского, построенная в XIX веке. Однако вопросы о том, принадлежала ли пещера основателю монашества на Руси; один и тот же человек Антоний Есфигменский и Печерский, остаются открытыми.

Еще в XIX веке археологи раскритиковали есфигменскую гипотезу, говоря, что легенда о том, что именно здесь жил святой была придумана накануне приезда князя Константина Романова.

Относительно идентификации личности святого, в Греции считают, что Антоний был греком и пришел в монастырь в 973 году; а в Украине и России – что он родился в Любече, Черниговской области и пришел на Афон в 983 году.

По одной из версий, преподобный жил в келии Антония Есфигменского, недалеко от Великой лавры. Об этом свидетельствуют паломнические отчеты иеромонаха Ипполита (Вишенского) и других. В самой Великой лавре не подтверждают эту гипотезу. Историки считают, что эту версию предложили паломники, которые самостоятельно пытались установить истинное место, где подвизался преподобный.

Также существует версия, согласно которой преподобный Антоний принял монашество и жил в монастыре Успения Богородицы «Панагия Ксилургу», или «Древодел», об этом указано в «Путеводителе по Святой Афонской Горе», 1895 года. Именно этот монастырь был центром русского монашества на Афоне, в то время, когда сюда пришел святой Антоний. Также соборный храм монастыря назван в честь праздника Успения Богородицы, как и Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, основанная преподобным. Так подчеркивается духовная связь Руси со Святой Горой.

Таким образом, существует несколько версий о том, где именно жил преподобный Антоний.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".