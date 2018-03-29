На Афоне монастырь Пантократор отмечает панигир – день памяти Феофила Мироточивого

Православные христиане 21 июля (по новому стилю) празднуют день памяти святого Феофила Мироточивого. В этот день панигир отмечает афонский монастырь Пантократор.

Святой Феофил родился в православной семье, в Македонии, в 1460 году. Мальчик с детства проявлял стремление к учебе, интерес к Священному Писанию. Он стал переписчиком книг.

В раннем возрасте он принял монашество с именем Феодосий. Епископ, который знал парня с детства, рукоположил его в священника.

Несколько месяцев молодой священник ходил по городам и селам, проповедовал христианство во время, когда страна была под турецким игом.

Потом он отправился на Святую Гору, где остановился в монастыре Ватопед. Он прислуживал епископу Мефимнскому Малахии, который пребывая на покое, жил там. Когда владыка умер, святой покинул Афон и отправился вместе с миссией святого Нифонта Константинопольского и епископом Акакием к Александрийскому Патриарху Иоакиму.

Он побывал на горе Синай. Когда умер владыка Акакий, святой вернулся на Афон, в обитель Иверон. Здесь он трудился каллиграфом, переписывал церковные книги.

Святой прославился подвижнической жизнью и многие люди стали приезжать к нему за духовным советом. Однако святой удалился от людей и ушел в затвор. Перед этим он принял схиму с именем Феофил.

Сначала подвижник жил в келии, на территории обители, а затем поселился в другой, вблизи Кареи. Здесь он подружился с монахом Серафимом, который позже стал протом Святой Горы и биографом святого.

Позже схимник удалился в более уединенное место, поселился в заброшенной келии святого Василия, которая относится к обители Пантократор. Святой, вместе со своим учеником Исааком привел помещение в порядок и жил там, в строгом воздержании, постоянно пребывая в молитве.

Он заранее знал, когда должен умереть. К нему пришли священники, которые совершили таинство соборования. Затем Феофил попросил у всех прощения. Следующий день он пребывал в безмолвии, причастился и рассказал своему ученику о том, что в скором времени он умрет и желает, чтобы никто не был извещен об этом. Святой попросил своего ученика, чтобы он оставил его тело на съедение диким зверям.

Феофил лег на ложе и помолился: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой!». После этого он мирно отошел ко Господу, словно уснул. Произошло это вечером 21 июля (по новому стилю)1548 года.

Смиренный ученик Исаак исполнил завещание старца и отнес его тело в лес. Но насельники Пантократора узнали об этом и, найдя тело святого, тайно перенесли его в обитель. Затем Исаак перенес мощи святого в церковь, которая расположена возле их келии. Очевидцы отметили, что мощи, после их перенесения, стали благоухать.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".