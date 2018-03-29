Что необходимо сделать во время паломничества на Афон - совет Халкидского митрополита

Митрополит Халкидский Хризостом часто посещает Святую Гору Афон, по приглашению святогорских обителей в дни особого почитания святых Он поделился своими впечатлениями о монашеском полуострове и сказал, что необходимо сделать во время паломничества на Афон.

Владыка рассказал, что впервые он приехал сюда, будучи студентом семинарии в 1976 году. И он отметил, что образ жизни монахов на Святой Горе отличается от того, который присущ в других обителях.

Он подчеркнул, что все монахи, подвизающиеся здесь «освящаются и начинают нести свет тем, кто с открытым сердцем и ученическим настроем посещает святыни Афона». Также владыка добавил, что уходят на Святую Гору не от того «из-за нехватки любви и равнодушия к людям, (а через – ред.) свою любовь и искренний интерес к ближнему», которую святогорцы всегда проявляют. Митрополит сказал, что афонские монахи не идеальные, но они идут путем совершенствования и этому стоит у них поучиться.

Владыка сказал, что для него это святое место является «лабораторией святости». Он также сравнил Святую Гору с «маяком глобального масштаба», который светит всем, желающим спастись.

«Конечно Афон не музей зданий, реликвий, изображений, мощей и т.д., Святая Гора – колыбель настоящей культуры, преемственная традиция, опыт вчерашнего дня и современности. Не абсолютизируя Афон (так как каждое место Господне свято), я полагаю, что Святая Гора это наша красота и наша слава!», - сказал митрополит Хризостом.

Он посоветовал всем приезжающим сюда паломникам, по возможности, исповедоваться, причаститься Христовых Таин. Владыка сказал, что всем кто приезжает на Святую Гору, необходимо «вооружиться смирением и простотой, любовью и желанием научиться».

По материалам: Vimaorthodoxias.gr и agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".