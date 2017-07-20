В Сирии освятили церковь в честь афонского святого

В обители Живоносного Источника Пресвятой Богородицы, которая расположена в Сирии, в провинции Латакия, состоялось освящение православного храма в честь преподобного Паисия Святогорца.

Освящение совершили настоятель монастыря архимандрит Михаил и помощник архиерея – протосинкелл Алексий.

На богослужении также присутствовал митрополит Лаодикийский Иоанн. Владыка постриг в иночество одного из послушников. При постриге он получил новое имя – Паисий, в честь Паисия Святогорца.

Примечательно, что храмы в честь чтимого афонского святого - преподобного Паисия, возводятся во многих странах. Некоторые были построены еще до канонизации старца – до 2015 года. Православные верующие особо чтят этого современного святого, а потому церкви часто возводятся по инициативе народа.

*** Преподобный Паисий Святогорец – чтимый во всем православном мире афонский святой, который жил в ХХ веке. Арсе́ниос Эзнепи́дис – будущий старец Паисий родился в 1924 году в Каппадокии. В 1954 году принял монашество на Афоне. С 1958 по 1962 год жил в монастыре в Стомио. В 1964 году вернулся на Афон, где прославился как опытный духовник и подвижник. В 1994 году в обители Иоанна Богослова, на территории материковой Греции он умер. Был канонизирован Константинопольским Патриархатом в 2015 году.

По материалам из открытых источников. Фото: Romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".