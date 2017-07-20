В Болгарию 26 июля прибывают афонские святыни

В Болгарию прибудут две чтимые в православном мире святыни со Святой Горы Афон. Это уникальные реликвии: глава великомученика и целителя Пантелеимона, которая хранится в афонском Свято-Пантелеимовом монастыре и копия чудотворного образа Божией Матери «Всецарица» из Ватопеда.

Святыни прибудут в одну из столичных церквей 26 июля. Встречу реликвий возглавит Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит.

Верующие смогут приложиться к ним до 31 июля.

*** Святому великомученику и целителю Пантелеимону молятся о здоровье, исцелении от различных болезней. Святой жил в ІІІ веке. При жизни он, после того как принял христианство, совершил множество чудес и исцелений, а также воскресил ребенка, который умер от укуса змеи. Он умер мученической смертью за Христа в 305 году.

Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица», или «Пантанасса» афонский святой Иосиф Исихаст завещал своим ученикам в XVII веке. Зафиксировано много случаев: по молитвам перед этой иконой, онкобольные люди получали исцеление, когда медицина оставалась бессильной.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".