На Афоне Великая лавра отмечает панигир - день памяти Афанасия Афонского

Православные христиане 18 июля (по новому стилю) празднуют день памяти преподобного Афанасия Афонского, основателя Великой лавры. В этот день обитель отмечает панигир.

Авраамий, будущий святой Афанасий, родился в городе Трапезунде. Мальчик рано остался сиротой и его взяла на воспитание монахиня. Его детство проходило в посте и молитве. Мальчик хорошо учился.

Когда же умерла его приемная мать, Авраамий отправился служить при дворе императора Романа, в Константинополе. Он овладел ораторским искусством и вскоре сам стал учить юношей. Ему стал завидовать его учитель и он принял решение покинуть двор.

С молодости он был воздержан в пище – ел только хлеб и пил воду, спал сидя на стуле.

В то время в Константинополе находился преподобный Михаил Малеин, настоятель Киминской обители. Авраамий рассказал святому, что хочет принять монашество. Позже игумен Михаил постриг святого в монашество с именем Афанасий.

Монах Афанасий сперва жил в монастыре, а затем поселился в уединенном месте. Он посетил много святых мест, остановился на Афоне, в местности под названием Мелана. Бесы неоднократно искушали святого, внушая ему греховные помыслы. Святой решил в течение года бороться с искушениями, а затем – положится на волю Божию. Когда в последний день установленного им строка он стоял на молитве, его озарил небесный свет, у святого потекли слезы. С того времени за свою духовную борьбу он получил дар умиления.

Полководец Никифор Фока, брат игумена Михаила, постригшего святого в монашество, предложил Афанасию построить для него кельи и церковь. Сначала Афанасий не соглашался, но потом воспринял предложение как промысел Божий. Тогда же были сооружены две церкви: в честь Иоанна Предтечи и Богородицы. Также соорудили келии, трапезную, больницу и гостиницу.

В монастырь стали приезжать люди, желающие принять монашество, с Греции и других стран. Даже знатные особы хотели жить под руководством преподобного Афанасия.

В обители установили общежительный устав. Братия посещала все богослужения, не разговаривая и не отвлекаясь от молитвы.

Святому Афанасию неоднократно являлась Божия Матерь. Однажды Она спасла монастырь от голода и даровала источник – ударив жезлом об камень, из которого забил родник.

Святогорцев ставало все больше в новопостроенной лавре. Поэтому строительные работы продолжались.

Святой Афанасий знал, когда он умрет. Он собрал братию и наставлял их.

Однажды святой ушел к себе в келию, надел мантию и куколь, которые носил лишь в праздничные дни. После длительной молитвы он вышел к братии и с 6 монахами они отправились наверх храма, чтобы посмотреть, как продвигается строительство. В этот миг часть церкви обрушилась. Пятеро святогорцев погибли, а святой Афанасий и зодчий Даниил выжили.

Преподобный помолился: "Слава Тебе, Боже! Господи, Иисусе Христе, помоги мне!", а затем умер.

Его тело в течение трех дней оставалось, словно у живого человека, а из ран истекала кровь, которую святогорцы вытирали полотенцем. От этой святыни многие, по молитвам, получали исцеление.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".