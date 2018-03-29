История афонской святыни, или почему в Великой лавре нет эконома

Православные христиане 18 июля (по новому стилю) чтят икону Божией Матери «Экономисса».

Образ Богородицы "Экономисса" хранится в Великой лавре на Афоне. Его история связанна с основателем обители – преподобным Афанасием, день памяти которого также отмечается в этот день.

Однажды в новопостроенном монастыре начался голод. Тогда все насельники покинули монастырь, остался только настоятель. Но вскоре и он был вынужден уйти из лавры.

По дороге он встретил Женщину в голубой одежде. Афанасий очень удивился, что женщина пребывает на Афоне. Однако Она Сама обратилась к нему, спросив, куда он идет. Афанасий ответил, что он монах, который живет здесь. Он также рассказал, что вся братия, и он сам были вынуждены оставить монастырь из-за голода. Афанасий, дерзнув, спросил, кто Она, почему Она находится здесь и зачем интересуется, куда он идет. Женщина ответила, что Она Матерь Божия и «Та, имени Которой ты посвящаешь свою обитель».

Однако святой не спешил верить сказанному, так как знал, что бывают случаи, когда бесы, под видом ангелов, святых, Богородицы или Господа искушают подвижников. Он попросил показать видимое свидетельство Ее слов. Тогда Пресвятая Дева указала на камень и сказала, чтобы он по нему ударил. Также Богородица добавила, что с этих пор Она будет Экономиссой монастыря.

Преподобный (по другим данным это сделала Сама Богородица) ударил и из камня забил источник. Афанасий хотел припасть к ногам Божией Матери, но она исчезла.

Святой вернулся в лавру и увидел, что в кладовых хранится очень много продуктов. В монастырь стали возвращаться насельники.

С того времени в Великой лавре нет эконома, а лишь подэконом. Так как Экономиссой является Сама Божия Матерь.

В память о чудесном явления Божией Матери был написан образ «Экономисса», его называют также «Домостроительница». На нем изображена Пресвятая Дева, Которая держит на руке Младенца Иисуса Христа. По бокам нарисованы молящиеся святые Михаил Синадский и Афанасий Афонский.

На месте, где ступала Пресвятая Дева, святогорцы построили церковь в честь Живоносного Источника, в которой пребывает икона.

Перед образом «Экономисса» молятся о помощи в преодолении финансовых трудностей, избавлении от голода, щедром урожае.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".