13 изречений афонских монахов, которые помогут победить грех осуждения

Осуждение является одним из грехов, которые человек совершает против ближних. Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7: 1-2). Мы собрали изречения святых и старцев Афона о том, почему осуждение – это грех и как с ним бороться.

«К тебе приходит помысл осуждения – не сиди и не рассуждай, так это или не так. Тема закрыта. Если тебе говорится о твоем ближнем что-то нехорошее, значит, это осуждение, значит, это опасность». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Прошу вас, не осуждайте друг друга, ибо это совершенный эгоизм. Пусть брат оправдывает ошибку брата, и это - свидетельство смирения и любви. Брат, творящий так, обретет великую благодать Божию. Тот же, кто осуждает и соблазняет ближнего, должен знать, что не получит благодати, но и то, что имеет, потеряет, чтобы через страдание выучить урок смирения». (Проигумен афонского монастыря Филофей, старец Ефрем).

«…твой суд человеческий, мирской. Постарайся освободиться от человеческого, стяжать бескорыстие, с тем чтобы пришло Божественное просвещение и твой суд превратился в духовный, Божественный. Тогда твой суд будет отвечать Божественному, а не человеческому правосудию, будет в согласии с любовью и милосердием Божиим, а не с человеческой логикой. Только Бог судит праведно, потому что только Он знает сердца людей. Мы, не ведая праведного суда Божия, судим “по наружности”, внешне, и потому осуждаем и несправедливо обвиняем других. Наш человеческий суд – это величайшая несправедливость. Помнишь, что сказал Христос: “Не судите на лица, но праведный суд судите”». (Преподобный Паисий Святогорец).

«От самолюбия и самомнения порождается в нас и другое некое зло, причиняющее тяжелый нам вред, именно: строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что ставим, презираем и унижаем его при случае. Каковый злой навык и порок, происходя от гордости, ею питается и возращается, и, наоборот, ее питает и возращает; ибо и гордыня наша после всякого действия осуждения подвигается вперед, по причине сопутствующего сему действию самочувствия и самоуслаждения». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Одно дело осуждать, а другое - бороться с осуждением. Осуждение - это страшная страсть. Но кто терпит брань и противостоит врагу, тот удостоится венцов». (Проигумен афонского монастыря Филофей, старец Ефрем).

«Мы должны быть очень осторожны с осуждением! Какую несправедливость мы причиняем ближнему, когда его осуждаем! Хотя в действительности мы причиняем несправедливость себе, а не другим, потому что Бог от нас отвращается. Ничто так не ненавистно Богу, как осуждение, потому что Бог праведен, а осуждение исполнено несправедливости». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Не будем же считать пустословие за малую болезнь, потому что склонные к осуждению других и пустословы отсекают для себя вход в Царство Божие». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Осуждающий других не любит Христа. Виною тому эгоизм. Отсюда начинается осуждение. Будем всех видеть святыми». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Ты видишь недостатки других, потому что не видишь свои собственные». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость; не негодуй на него и не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения и, зная, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен, как прах на пути, говори себе: «Ныне пал он, а завтра паду я». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Тот имеет любовь истинную, кто не переносит и слышать ни намека, ни открытого осуждения ближнего». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Главными причинами клеветы и осуждения являются гордость и эгоизм, потому что такой человек мнит, что он лучше других. Поэтому полезно считать себя меньшим всех, чтобы брата увидеть лучшим себя и суметь с помощью Божией избавиться от этого зла». (Проигумен афонского монастыря Филофей, старец Ефрем).

«Плотская брань возгорается не столько от пищи, от пития, от вина и от сна, сколько от осуждения». (Преподобный Иосиф Исихаст).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".