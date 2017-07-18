Афонские монахи передали икону православным Коломыи

Копию чудотворной иконы Богородицы «Скоропослушница» передали в Коломыю, в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, по благословению настоятеля – архимандрита Евлогия. Привезла святыню в Украину паломническая группа во главе со священником Георгием Малышем, которые посещали Афон в июне.

Духовенство и верующие города встречали святыню у храма Благовещения. У иконы совершили водосвятный молебен с чтением акафиста Божией Матери.

Затем святыня прибыла в село Ценявка, в храм в честь иконы Богородицы «Всецарица», в котором и будет постоянно пребывать образ. В Благовещенском храме к образу также можно приложиться ежедневно с 11.00 до 17.00.

На обороте иконы написано: «Во славу Святой Живоначальной Троицы передается братией Свято-Пантелеимоновского монастыря на Святой горе Афон в дар икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, именуемая «Cкоропослушница» для молитвенного поклонения, утверждения Православия и единения Святой канонической Православной Церкви на Коломыйщине и Галицкой земли. Благословение и Покров Царицы Небесной, игуменьи Святой Афонской горы, и всех преподобных отцов Афонских да пребудет с православным народом Галичины и Прикарпатья».

*** Оригинал иконы Богоматери «Скоропослушница» хранится в афонском монастыре Дохиар. Святыня была написана по благословению преподобного Неофита, настоятеля обители в X-XI веках. Она хранилась в нише, перед входом в трапезную. Однажды монах Нил, исполняющий послушание трапезаря, подошел к иконе с зажженной лучиной. Тогда Пресвятая Дева промолвила из образа: "Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти Мой образ". Святогорец подумал, что это кто-то из насельников говорит с ним и не послушался голоса. Тогда Богородица вновь обратилась к нему, говоря, чтобы он прекратил коптить Ее образ.

В этот миг монах потерял зрение и лишь тогда осознал, Чей голос он слышал. Насельники монастыря увидели монаха лежащим перед образом. Тогда монахи зажгли перед святыней лампаду, а ослепшего инока благословили ежедневно совершать каждение. Он усердно исполнял благословение и со слезами просил у Богородицы прощение за то, что не послушался Ее сразу. Вскоре Пресвятая Дева услышала его молитвы и исцелила его.

По молитвам у иконы произошло много чудес. Перед ним молятся о помощи при трагических событиях, об избавлении от нечистых духов.

Фото: Информационно-издательский отдел Ивано-Франковской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".