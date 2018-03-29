Духовная сокровищница Святой Горы Афон: о важности подвига миротворцев

День украинских миротворцев отмечается 15 июля. Как известно, Господь призывал всех христиан жить в мире друг с другом. О миротворцах также говорится в Заповедях блаженства: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Мы собрали изречения святых и старцев Афона о миротворцах и их деле – примирении.

«Господь говорит: «Блаженны миротворцы». И я подумал: частию буду безмолвствовать, а частию людей умиротворять. И поселился я близ одного расстроенного брата, схимонаха ..., и стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы жил он в мире со всеми и всем прощал. Он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я и келлию бросил, и едва убежал от него, и много плакал пред Богом, что мир не сохранился. И понял я, что надо искать волю Божию и жить так, как хочет Господь, а не самому выдумывать себе подвиги».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Мир сердца возмущают страсти; не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мирно сердце, победа над нападающими не затруднительна. Мир сердца — и цель брани духовной, и самое мощное средство для одержания победы в ней. Почему, когда страстное смятение прокрадется в сердце, не бросайся па страсть, чтоб побороть ее, а сойди поскорее в сердце и напрягись умирить его. Как только умирится сердце, и борьбе конец». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Сейчас православным народам необходимы политики-миротворцы»

(Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители).

«…должно иметь тебе молитву, и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совершенно согласится с волею Божиею, и сердце твое, умиротворившись тем, исполнится мужественного дерзновения с радостью встретить, принять и перенести то, чего пред сим страшилось и желало избегать, как и Господь ужасался, тужил и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, спокойно сказал: востаните, идем: се, прибшжися предали Мя (Мф. 26, 46)».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«"Мы, христиане, должны быть носителями мира. У кого в сердце Христос, у того и в душе мир. "Христос - наш мир", - говорит апостол Павел. Святой Серафим Саровский, великий русский святой, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокругтебя спасутся тысячи». Тогда мы станем миротворцами. Когда у православных нет Христа внутри, тогда они не могут обрести мир внутри себя и дать мир другим».

(Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители).

«Надобно с усердием просить Бога, чтоб Он расположил случай к примирению, хотя бы вины с нашей стороны и действительно не было. Тогда Господь вменит нам это в заслугу и оценит то, что мы первые стали искать примирения. Но если после этого брат с нами не примирится, то мы уже не будем обвинены». (Святогорский иеромонах Арсений (Минин)).

«Господи, Ты Единственный между Богом и людьми Примиритель и Посредник, Единый Спаситель и Освободитель всей вселенной, Величайший Миротворец, Податель мира и тишины, Господь Иисус Христос».

(Афонский старец Гавриил Карейский).

«Только примирение с Богом может принести мир».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Прежде, нежели приступишь к молитве, пойди примирись с братом твоим, попроси прощения, чтобы стать достойным. Если этого не произойдет, то ты не сможешь молиться. Если ты недостоин, то не сможешь ничего сделать». (Преподобный Порфирий Кавкасоливит).

«Нам иначе невозможно с Богом примириться и сродниться, если прежде не возвратимся к себе самим…».

(Преподобный Никофор).

«Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда с ближним не послужили свидетельством... того, что он Бога не любит». (Святитель Григорий Палама).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".