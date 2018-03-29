Герасим Новый – афонский святой, который схитрил, чтобы отправиться на Небесную Родину

Православные христиане 16 июля (по новому стилю) отмечали день памяти святого Герасима Нового. Этот афонский святой в детстве был обращен в ислам, а в зрелом возрасте пожелал искупить грех отступления мученичеством.

Святой родился в 1787 году в городе Карпенисия. Когда мальчику исполнилось 11 лет, он со старшим братом отправился в Константинополь. Здесь стал учеником бакалейщика, который был родом из их города.

Как-то раз мальчик уронил поднос с кислым молоком. Герасим сильно испугался, что его накажут и заплакал. Тогда одна богатая мусульманка забрала его к себе и под ласковые уговоры ребенку совершили обряд обрезания. У этой женщины он прожил 5 лет.

Затем Герасим поселился у другого знатного хозяина, с которым он потом отправился в путешествие. Так он прибыл вновь в Константинополь. Его терзали муки совести из-за отречения от православной веры.

Герасим возвратился в родной город, покаялся и стал духовным учеником сельского священника. По ночам он отправлялся в разрушенную часовню святого Георгия и молился ему, чтобы он помог мученически искупить свой грех. Дети стали насмехаться над ним и дали ему прозвище «монах». Святой воспринял это, как пророчество. Он рассказал матери о своем намерении стать монахом, но мать не поддержала его и начала искать ему невесту.

Герасим не отступал от своего решения и обратился к насельнику Прусского монастыря, который помог ему тайно уйти на Святую Гору. Здесь он остановился в Свято-Пантелеимоновом скиту, относящегося к обители Кутлумуш. Он стал учеником иеромонаха Кирилла, который и постриг святого в монашество. Спустя три дня монах просил благословение на мученическую смерть ради Христа, но старец ответил отказом.

Герасим ходил в разные обители Святой Горы, ища совета, как ему поступить. Он получил у старца благословение на посещение родины, посещение родных. Однако Герасим схитрил – он достиг Константинополя и написал старцу письмо, в котором он просил прощение, что он, прося благословение на посещение родины, имел в виду Небесную Родину, где пребывают Божия Матерь и святые.

Герасим пришел в дом к людям, которые обратили его в ислам и заявил, что он вновь стал христианином и готов стать мучеником. Его посадили в тюрьму и две недели пытали. Он говорил мучителям, что эти муки только доставляют ему душевную радость.

Мученика Герасима казнили, обезглавив его на площади возле храма Святой Софии. Это произошло 16 июля (по новому стилю) 1812 года. Очевидцы отмечали, что когда святому отрубили голову – он улыбался, а тело еще около 15 минут стояло на коленях, а затем плавно опустилось, словно ложась спать.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".