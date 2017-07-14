В Греции отметили день памяти великого афонского святого

16:37, 14 июля 2017
Афон
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В Греции 12 июля отметили день памяти преподобного Паисия Святогорца.

В кафедральном соборе Благовещения Богородицы, в городе Ламия, литургию возглавил митрополит Фиотидский Николай. В церкви собралось множество православных христиан из Греции и других стран мира, которые прибыли почтить память великого афонского святого. В храме для поклонения положили мантию преподобного.

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Владыка Николай был лично знаком со святым. Во время проповеди он пожелал верующим, чтобы Паисий Святогорец был их небесным заступником. Он также процитировал слова старца, которые звучат особо актуально в наше время: «Придет время и правители узаконят грех. Тогда возобладает безбожие. Вы же не бойтесь и стойте непоколебимо в православной вере. Бог и Богородица защитят Грецию».

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Во многих греческих городах есть храмы, названные в честь Паисия Святогорца. К примеру, в греческом городе Навпакт. Богослужение возглавил владыка Навпактский Иерофей. Он сказал, что наставления, оставленные старцем, являются подлинным «лекарством для преодоления современных проблем».

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Храмы Паисия Святогорца также есть в городах Патры и Касторье. В первом состоялось ночное богослужение, которое возглавил митрополит Патрсский Хрисзост. Во втором служил митрополит Касторийский Серафим. Владыка сказал, что святой заповедовал хранить православную веру и не следовать тем, «кто хочет навязать нашему народу новый образ жизни».

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По материалам из открытых источников. Фото: romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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