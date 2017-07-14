В Греции отметили день памяти великого афонского святого

В Греции 12 июля отметили день памяти преподобного Паисия Святогорца.

В кафедральном соборе Благовещения Богородицы, в городе Ламия, литургию возглавил митрополит Фиотидский Николай. В церкви собралось множество православных христиан из Греции и других стран мира, которые прибыли почтить память великого афонского святого. В храме для поклонения положили мантию преподобного.

Владыка Николай был лично знаком со святым. Во время проповеди он пожелал верующим, чтобы Паисий Святогорец был их небесным заступником. Он также процитировал слова старца, которые звучат особо актуально в наше время: «Придет время и правители узаконят грех. Тогда возобладает безбожие. Вы же не бойтесь и стойте непоколебимо в православной вере. Бог и Богородица защитят Грецию».

Во многих греческих городах есть храмы, названные в честь Паисия Святогорца. К примеру, в греческом городе Навпакт. Богослужение возглавил владыка Навпактский Иерофей. Он сказал, что наставления, оставленные старцем, являются подлинным «лекарством для преодоления современных проблем».

Храмы Паисия Святогорца также есть в городах Патры и Касторье. В первом состоялось ночное богослужение, которое возглавил митрополит Патрсский Хрисзост. Во втором служил митрополит Касторийский Серафим. Владыка сказал, что святой заповедовал хранить православную веру и не следовать тем, «кто хочет навязать нашему народу новый образ жизни».

По материалам из открытых источников. Фото: romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".