Особые богослужения на Святой Горе Афон

На Святой Горе Афон совершаются особые богослужения. Они отличаются от привычных мирянам.

Одной из таких является монашеский постриг. В афонских монастырях практика пострига неодинаковая. Одни обители поступают по учению преподобного Феодора Студита – постригают послушника сразу в великую схиму. Другие – сперва в малую схиму, потом в великую. Третьи – сперва в рясофор, а затем – в великую схиму.

Совершают постриг лишь во время литургии, когда хор поет тропари, после малого входа. Постригает послушника иеромонах, а игумен может быть его восприемником – наставником в духовной жизни. Именно игумен произносит новое имя монаха. После пострига литургия продолжается. Затем, когда прочитают Евангелие, новопостриженный получает четки со 100 узелками, крест и свечу.

Монах должен первым приложиться к иконам, а затем насельники монастыря поочередно подходят к нему и задают вопрос: «Как зовут тебя, брат?». На что он должен ответить: монах, и назвать свое новое имя. Братия поздравляют его, желая прожить долгую жизнь, угодную Богу, ангелам, людям и старцу. Новопостриженный первым причащается Христовый Таин, при этом он не снимает монашеского головного убора – скуфьи, или куколя. Только после специальной молитвы его разрешается снять.

Постриг в великую схиму отличается лишь тем, что к молитвам добавляется канон великой схимы, а четки, которые получает новопостриженный монах, состоят не со 100, а с 300 узелков.

Особым образом происходит избрание настоятеля. После того, как его изберет братия, необходимо, чтобы игумен поехал к Патриарху для рукоположения в архимандрита. Антипросоп встречает нового игумена славословием в Великой лавре, во время утреннего богослужения. Ему вручают мантию и жезл пастыря. Игумен обращается к присутствующим с проповедью и занимает архиерейскую кафедру. После этого богослужение продолжается.

Таинство Соборования святогорцы совершают дважды в году: перед Рождеством и в Великий Четверг, во время Великого поста.

Если некрещенный паломник, приезжая на Афон, желает принять таинство Крещения – его крестят в море. Перед этим он проходит духовную подготовку.

Когда умирает монах-святогорец, братия совершает торжественное отпевание, а затем на протяжение 40 дней благословляется вкушать коливо и ежедневно молится о новопреставленном, прочитывая одни четки. О почившем также молятся в течение 3 лет, на проскомидии и вносят его имя в большой монастырский помяник, по которому молятся за всех почивших монахов. Спустя некоторое время, чаще всего это 3 года, останки умершего выкапывают. На черепе делают надпись, чтобы потом была возможность идентифицировать умершего, и помещают, вместе с костями, в костницу. Так поступают из-за нехватки земли для погребения. К тому же костнца служит напоминанием о неминуемой участи каждого – о смерти.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".