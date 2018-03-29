Особые богослужения на Святой Горе Афон
На Святой Горе Афон совершаются особые богослужения. Они отличаются от привычных мирянам.
На Святой Горе Афон совершаются особые богослужения. Они отличаются от привычных мирянам.
Одной из таких является монашеский постриг. В афонских монастырях практика пострига неодинаковая. Одни обители поступают по учению преподобного Феодора Студита – постригают послушника сразу в великую схиму. Другие – сперва в малую схиму, потом в великую. Третьи – сперва в рясофор, а затем – в великую схиму.
Совершают постриг лишь во время литургии, когда хор поет тропари, после малого входа. Постригает послушника иеромонах, а игумен может быть его восприемником – наставником в духовной жизни. Именно игумен произносит новое имя монаха. После пострига литургия продолжается. Затем, когда прочитают Евангелие, новопостриженный получает четки со 100 узелками, крест и свечу.
Монах должен первым приложиться к иконам, а затем насельники монастыря поочередно подходят к нему и задают вопрос: «Как зовут тебя, брат?». На что он должен ответить: монах, и назвать свое новое имя. Братия поздравляют его, желая прожить долгую жизнь, угодную Богу, ангелам, людям и старцу. Новопостриженный первым причащается Христовый Таин, при этом он не снимает монашеского головного убора – скуфьи, или куколя. Только после специальной молитвы его разрешается снять.
Постриг в великую схиму отличается лишь тем, что к молитвам добавляется канон великой схимы, а четки, которые получает новопостриженный монах, состоят не со 100, а с 300 узелков.
Особым образом происходит избрание настоятеля. После того, как его изберет братия, необходимо, чтобы игумен поехал к Патриарху для рукоположения в архимандрита. Антипросоп встречает нового игумена славословием в Великой лавре, во время утреннего богослужения. Ему вручают мантию и жезл пастыря. Игумен обращается к присутствующим с проповедью и занимает архиерейскую кафедру. После этого богослужение продолжается.
Таинство Соборования святогорцы совершают дважды в году: перед Рождеством и в Великий Четверг, во время Великого поста.
Если некрещенный паломник, приезжая на Афон, желает принять таинство Крещения – его крестят в море. Перед этим он проходит духовную подготовку.
Когда умирает монах-святогорец, братия совершает торжественное отпевание, а затем на протяжение 40 дней благословляется вкушать коливо и ежедневно молится о новопреставленном, прочитывая одни четки. О почившем также молятся в течение 3 лет, на проскомидии и вносят его имя в большой монастырский помяник, по которому молятся за всех почивших монахов. Спустя некоторое время, чаще всего это 3 года, останки умершего выкапывают. На черепе делают надпись, чтобы потом была возможность идентифицировать умершего, и помещают, вместе с костями, в костницу. Так поступают из-за нехватки земли для погребения. К тому же костнца служит напоминанием о неминуемой участи каждого – о смерти.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".