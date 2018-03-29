12 интересных фактов о жизни Паисия Святогорца

Православные христиане 12 июля отметили день памяти преподобного Паисия Святогорца. Предлагаем вам ознакомиться с важными и интересными фактами из жизни этого современного афонского старца, который был прославлен в лике святых в 2015 году.

1. Родители хотели дать будущему святому имя Христос, однако священник, по промыслу Божиему, при крещении назвал его Арсением.

2. Мальчик хорошо учился в школе, был любознательным и ему дали прозвище Гумбисья, что означает «светлячок».

3. В миру святой был плотником, а также хорошо рисовал, писал стихи и тропари.

4. С 1945 по 1949 гг. он служил в армии, а также участвовал во Второй Мировой войне в качестве радиста.

5. В 1954 году в афонском монастыре Есфигмен он стал рясофорним монахом, при постриге ему дали имя Аверкий; в 1957 году в монастыре Филофей состоялся его постриг в мантию с именем Паисий.

6. С 1958 года он жил в монастыре Стомион. Здесь он, выполняя послушание, ездил со святыми мощами по селам и собирал пожертвования. Во время этих поездок он проповедовал православное вероучение, останавливая распространение евангелистической ереси.

7. В 1962 году преподобный Паисий поселился в обители на Горе Синай, а затем – в пустынной келье. Когда здесь была засуха, он вымолил у Бога дождь.

8. В 1964 году он вернулся на Святую Гору, в Иверский скит, так как требовалась смена климата для лечения тяжелого заболевания. Спустя два года святому удалили значительную часть левого легкого.

9. Святой побывал в Австралии и в Иерусалиме.

10. В 1993 году навсегда покинул Афон и поселился в основанной им женской обители Суроти, которая находится на материковой части Греции.

11. В 1994 году у святого обнаружили онкозаболевание. Ему провели две операции. Он умер, причастившись Христовых Тайн, 12 июля 1994 года.

12. При жизни преподобный Паисий удостоился видеть Спасителя. Ему неоднократно являлась Богородица. Он разговаривал с Ней и даже брал пищу с Ее рук. Также ему являлся преподобный Арсений Каппадокийский, которого Паисий затем нарисовал.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".