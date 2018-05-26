Духовная сокровищница Святой Горы Афон: изречения преподобного Паисия Святогорца

Православная Церковь 12 июля (по новому стилю) отмечает день памяти известного православного святого – преподобного Паисия Святогорца. Мы собрали изречения этого удивительного подвижника нашего времени, которые важно знать каждому христианину.

ЛЮБОВЬ НУЖНО ОТДАВАТЬ

«Чтобы Любовь возрастала, нужно её отдавать. Человек, который не отдаёт даже ту немногую Любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять».

ИССЛЕДОВАТЬ СЕБЯ ПОЛЕЗНО

«Исследование себя - это самое полезное из всех прочих исследований. Человек может читать много книг, однако, если он не следит за собой, всё прочитанное не приносит ему никакой пользы. А вот если он за собой следит, то польза, которую он получает, велика, даже если он читает немного. В последнем случае поступки, поведение человека утончаются - что бы он ни делал. А иначе он совершает грубые ошибки и не понимает этого».

ГЛАВНОЕ – НАХОДИТЬСЯ ВНУТРИ ЦЕРКВИ

«Церковь – это корабль. Кто-то может на нём спать, кто-то ничего не делать, кто-то бороться с волнами. Но он всё равно продолжает свой путь, и вместе с ним плывут вперёд и все пассажиры. Главное – находиться внутри Церкви. Поэтому старайтесь не пропускать богослужения и почаще бывать в храме».

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

«В молодости, читая духовную литературу, я многого не понимал. Я записывал свои вопросы, спрашивал у более опытных, и они объясняли мне что значит прочитанное. Затем я записывал важные духовные советы в тетрадь и старался следовать им в своей жизни. Потом я находил что-то, что было созвучно уже сделанным мной записям, и тоже вносил его в тетрадь рядом с предыдущими наставлениями. После этого я разбил тетрадь на тематические разделы – чтобы всегда легко находить нужный духовный совет. Появлялись всё новые записи и очередные наставления уже не помещались в тетради. Тогда я начинал вести новые тетради куда скрупулезно переписывал советы из старых записей».

ПОКА МЫ ЖИВЫ – ЕСТЬ ПРАВО НА СДАЧУ ДУХОВНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

«Пока человек жив, у него много работы, дабы сделать свою душу лучше. Пока он жив, у него есть право на сдачу духовных экзаменов. Если же человек умрет и получит двойку, то из списка экзаменуемых он отчисляется. Пересдачи уже не бывает».

ЛЮДИ СТРАДАЮТ ПОТОМУ, ЧТО ИЗБЕГАЮТ ТРУДА

«Люди сегодня так страдают, потому что они избегают труда. Комфорт — вот что приносит людям болезни и страдания. В нашу эпоху удобства отупили людей. А мягкотелость, изнеженность принесли и множество болезней. Как раньше люди мучились, обмолачивая пшеницу! Какой же это был труд! Но ведь и хлебушек — какой же он был тогда сладкий!

Лишения очень помогают людям. Испытывая в чем-то недостаток, чего-то лишаясь, люди становятся способны познать цену того, чего у них не стало».

ЛЮДИ ПОХОЖИ НА ПЧЕЛ И МУХ

«Одни люди похожи на пчелу, а другие на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те, кто похож на пчелу, находят только доброе во всем».

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ В МОЛИТВЕ

«В молитве образцом для нас должны быть: слепорожденный, который, сколько бы его ни заставляли молчать, еще громче умолял Господа помиловать его (от этого и принуждение в молитве); хананеянка, которая уцепилась за Христа «ногтями и зубами» и молила смиловаться над ней (от этого и принуждение в молитве); слова Христа: «и все, чего ни попросите во имя Мое, то сотворю» (от этого и молитва: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!»); Сам Господь, у Которого во время моления на Елеонской горе стекали капли кровавого пота (от этого и усилие при молитве).И если, когда мы научимся молиться, к нам придет благодать, то с глубоким смирением припишем это милости Божией и Его всемудрому промыслу, но ни в коем случае не нашим стараниям, цель которых лишь одна показать наше благое произволение».

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОГЛАСИЯ В СЕМЬЕ

«Чтобы в семье был мир и согласие, очень поможет вот что: муж должен любить свою жену больше, чем свою мать, и больше, чем кого бы то ни было из своих близких и родных. Любовь супруга к родителям должна литься через его жену. Конечно, и жена должна вести себя так же».

НАДО СМОТРЕТЬ В ДРУГИХ, КАК В ЗЕРКАЛО

«Человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, - независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет. Если человек использует дарованное ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши недостатки - приобретены ли они от собственной невнимательности либо унаследованы от наших родителей - это тоже наша собственность. Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу, для того чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно "смотреться" в недостатки нашего ближнего и испытывать, где находимся мы. К примеру, увидев в ближнем какой-то недостаток, надо сразу же сказать: "Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть и у меня". И, если мы действительно обнаружим в себе этот недостаток, нам надо подняться на борьбу, чтобы от него избавиться».

В ЖИЗНИ НЕОБХОДИМ ДУХОВНИК

«Сегодня самое необходимое для людей — это найти духовника, исповедоваться ему, доверять ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней находилось место молитве и чтению духовных книг, если они ходят в храм, причащаются, тогда в этой жизни им нечего бояться.

Для того чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. В духовной жизни очень помогает, к примеру, чтение духовных книг, однако, не имея духовного руководителя, человек может истолковывать прочитанное на свой лад и таким образом впасть в прелесть. Погляди, ведь человек, который едет куда-то на машине и плохо знает дорогу, может заглядывать в карту, однако, кроме этого, он останавливается, чтобы спросить у людей, как ему проехать, как не сбиться с пути».

О СМИРЕНИИ

«Смирение возделывается: любочестием и возделывается, удобряемое навозом падений. Любочестный человек всё, что имеет хорошего, приписывает Богу. Видит множество благодеяний Божих и понимает, что он их недостоин, смиряется и постоянно славословит Бога. И чем больше смиряется и прославляет Бога, тем сильнее на него изливается Божественная Благодать. Это добровольное смирение. А смирение, которое происходит от непрестанных падений, – вынужденное смирение. Несомненно, добровольное смирение имеет большую ценность, чем вынужденное».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".