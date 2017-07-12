В Киеве вышла новая книга о Святой горе и афонских старцах

В Киеве вышла новая книга в украинском переводе о Святой горе и ее выдающихся страцах «Афон – самая высокая точка Земли».

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», перевод книги митрополита Месогейского и Лавреотикийского Николая (Хатзиниколау) осуществил исполнительный директор фонда Андрей Ус. Книга издана в столичном издательстве «Дух и Литера».

"Книга Митрополита Николая – это его личный опыт и впечатления после посещения Святой Горы еще во времена его студенческих лет в Салоникийском университете. Автор рассказывает о личном знакомстве с выдающимися старцами Афона: преподобным Паисием Святогорцем, старцами Ефремом Катунакским и Герасимом Микраагионитом. Автор раскрывает духовное значение Афона в жизни каждого православного христианина, его роль в истории", - сообщили в БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

По словам Андрея Уса, он знает митрополита Николая (Хатзиниколау) еще со времен учебы в Афинском национальном университете, когда имел возможность часто общаться с автором книги.

«Это была моя мечта нескольких лет. Сегодня, когда вышла книга, мне хочется выразить слова благодарности митрополиту Николаю, который позволил совершить эту работу. Дмитрию Николаевичу Вороне, главе нашего фонда, который дружески поддержал меня в реализации моих намерений. Моим друзьям Александру Лищенко, Денису Кармацкому, Юрию и Юлии Вергилес, с помощью которых мы смогли реализовать это издание. Владимиру Анатольевичу Шкурову, послу Украины в Греции, который также лично знаком с владыкой Николаем и с которым поддерживает дружеские отношения. Константину Сигову и всему коллективу издательства «Дух и Литера». Редактору Ольге Целюх и дизайнеру - священнику Сергею Дерменжи и всем тем, кто меня поддерживал во время этой работы. Эта книга пожалуй одна из лучших об Афоне. Моя цель - поделиться тем, что я люблю. Надеюсь, что книга будет интересна нашему читателю», - сказал исполнительный директор фонда Андрей Ус.

В книге также представлена послесловие посла Украины в Греции Владимира Шкурова (2010 – 2017 гг.).

*** Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (в миру Николаос Хадзиниколау) родился 13 апреля 1954 года в Салониках.

Окончил физический факультет Салоникийского университета им. Аристотеля. После срочной военной службы продолжил обучение в Гарвардском университете на факультете астрофизики и в Массачусетском технологическом институте (MIT) на факультете инженерии (США), где получил степень магистра (Master) и доктора (Phd. D-DSC). Имеет степень доктора наук медицины, математических наук, астрофизики.

18 мая 1989 года в монастыре Конитсис принял монашеский постриг с именем Николай, в тот же день был рукоположен в диакона. 10 сентября 1989 года состоялась его хиротония во иеромонаха. Стал насельником монастыря Симонопетра на Святой Горе Афон. С 1990 по 2004 годы нес послушание настоятеля Симонопетрийского подворья в честь Вознесения Господня, районе Виронас в Афинах.

26 апреля 2004 года Священным Синодом Элладской Православной Церкви был избран митрополитом Месогейским и Лавреотикийским. 30 апреля в Кафедральном соборе Афин Архиепископ Христодул (Параскеваидис) совершил его епископскую хиротонию.