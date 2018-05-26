История афонской иконы: почему у Богородицы изображено три руки

Православные христиане 11 июля (по ному стилю) чтят образ Божией Матери «Троеручица». Эта икона хранится в монастыре Хиландар на Святой Горе.

История святыни связана с преподобным Иоанном Дамаскиным. Его оклеветали в предательстве родины и правитель приказал отсечь ему руку. Приговор исполнили и повесили руку в многолюдном месте - на рынке, чтобы предостеречь народ от измены родине.

Вечером Иоанн попросил у калифа, чтобы тот разрешил забрать отсеченную конечность. Эму разрешили. Святой приложил отрубленную кисть к суставу и молился перед образом Богородицы, прося у Нее об исцелении.

Когда Иоанн, после длительной молитвы уснул, ему явилась Божия Матерь. Пресвятая Богородица пообещала ему полное исцеление, если он будет этой рукой работать на благо Церкви.

Проснувшись, святой увидел, что его рука цела. Чтобы отблагодарить Богородицу за чудесное исцеление, Иоанн прикрепил снизу к иконе руку, излитую из серебра. Поэтому образ стали называть «Троеручица». Он также написал благодарственное песнопение Матери Божией, которое звучит во время каждой литургии Василя Великого. Святой Иоанн Дамаскин принял монашество в Израиле, в лавре Саввы Освященного, куда он перевез чудотворную икону. Когда на обитель напали турки, икону возложили на осла, который сам привез ее на Святую Гору и остановился возле обители Хиландар.

Святогорцы поместили образ в соборе. Когда возникли споры по поводу избрания настоятеля, икона сама переместилась на игуменское место – так Богородица Сама изволила стать Настоятельницей. С той поры в Хиландаре когда избирают настоятеля, монахи подходят к иконе для получения благословення на послушание.

По типу изображения икона Богоматери «Троеручица» - Одигитрия («Путеводительница»). Однако, Матерь Божия держит младенца Иисуса не на левой руке, как обычно изображают, а на правой.

Перед образом Богородицы «Троеручица» молятся об исцелении заболеваний конечностей и глаз.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".