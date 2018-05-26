Духовная сокровищница Святой Горы Афон: об апостолах и важности их дела - просветительстве

Приближается 12 июля - день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Предлагаем познакомиться с изречениями святых и старцев Святой Горы Афон об апостолах, их служении и миссионерстве.

«…Просвещение народа проповедованием Слова Божия, катехизиса, святого таинства исповеди, обучение различным искусствам и благотворительную деятельность». (Преподобный Иосиф Исихаст - оглавной цели монашеской жизни).

«Нам необходимо Божественное просвещение и духовный опыт». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Самая лучшая миссионерская работа - это добрый пример, наша любовь, наша кротость». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

«Остановившись на словах Апостола Павла, мы поймем, что так говорить он мог лишь пройдя через все эти испытания. И всякий, идущий вслед Христу, как показал опыт веков, проходит чрез множество испытаний». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф Силуана Афонского).

«При миссионерской работе надо использовать мягкие, тонкие средства, чтобы души не противодействовали и принимали то, что мы им преподносим: слова, книги». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

«Поскольку мы хотим принадлежать Богу, от нас требуется духовная война и внимание. Таким образом, мы никогда не сможем из-за грехов и страстей предать свое разумное состояние и положение, как Иуда явно предал Господа, и не отречемся, как апостол Петр». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Самое лучшее миссионерство - поменьше слов!». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

«Есть и настолько равнодушные люди, что и Церковь не признают [божественным] установлением, и к собственному народу относятся высокомерно, но ради того, чтобы самим полодырничать, говорят: «Апостол Павел говорит, что не надо интересоваться мирскими вещами» и пребывают равнодушными. Но апостол Павел имел в виду другое. Тогда власть была у идолопоклоннических народов. Некоторые порывали с государством и веровали во Христа и апостол Павел говорил им: «Не заботьтесь о делах мира сего», для того чтобы они отделились от мира, потому что весь мир был идолопоклонническим». (Преподобный Паисий Святогорец).

«От Основателя Церкви через апостолов и святых отцов до нас дошло предание о миссии Церкви - насаждать и взращивать в душах людей ощущение и сознание того, что каждый член Церкви - лицо соборное, вечное, богочеловеческое и потому брат каждому человеку. Это и есть назначение Церкви, заключенное в ней Христом… следует верно применять присущие богочеловечеству средства - божественные добродетели и труды. Так их всегда использовали, получив от Господа, святые апостолы, а впоследствии их преемники - христоносные подвижники». (Старец Иосиф Ватопедский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".