Святой Георгий: настоятель монастыря Иверон, который стал схимником в 30 лет

Святой Георгий родился в семье посла Иакова и его супруги Марии на Юге Грузии в начале ХХІ века.

В 7-летнем возрасте мальчика отдали на воспитание его старшей сестре Фекле, которая жила в Тадзрийской обители. Он прожил здесь 3 года и чудом спасся от пожара.

В 1019 году дядя, живший в Хахульском монастыре, отправил парня на воспитание к опытному старцу Илариону Туанели.

Затем парень в течение 12 лет учился в Константинополе.

В 1034 году он стал иноком в монастыре, в котором жил его дядя. Через некоторое время инок раздал свою одежду нищему, и, одевшись в его вещи, отправился в паломничество в Палестину. Он был духовным учеником известных, на то время, старцев.

Он стал схимником в 30 лет. После этого он ушел на Святую Гору, по пути побывав в Иерусалиме.

Георгий пришел на Афон в 1040 году и поселился в обители Иверон. Здесь он занимался переводом церковных книг.

В 1042 году святой был рукоположен в сан иерея. Он стал старшим иеромонахом собора, а также нес послушания регента.

В 1044 году Георгия избрали настоятелем монастыря. Игумен перестроил Успенский собор и подтвердил права грузин на Иверскую обитель. Он также ездил по этому вопросу к императору Константину IX Мономаху.

По своем возвращении на Афон, он избрал вместо себя нового настоятеля и ушел на Черную гору, которая находится недалеко от Антиохии. Историки предполагают, что это был вынужденный шаг, так как Георгий оправдывал перед Патриархом насельников монастыря, которых подозревали в отступлении от веры.

Затем он отправился на родину, в Грузию. Здесь в течение 5 лет он проповедовал и занимался благоустройством церквей. Тогда же широко распространились его переводческие труды.

Святой Георгий с 80 парнями отправился на Афон. Юноши поехали учиться в основанном преподобным учебном заведении. По дороге они заезжали в Константинополь, где святой получил грамоту от императора на обучение парней.

Он умер на следующий день. Это произошло в 1065 году. Его тело перевезли на Святую Гору. Когда гроб открыли, тело святого оказалось нетленным. Гроб святого поместили у раки святого Евфимия 10 июля (по новому стилю) 1066 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".