Феолипт – афонский святой, который 40 лет нес послушание митрополита

Православная Церковь 8 июля (по новому стилю) отмечает день памяти святого Феолипта, митрополита Филадельфийского.

Святой родился в Никее в 1250 году. Когда в 1274 году произошла попытка создать унию с католиками, святой Феолипт значительно пострадал. В то время он служил дьяконом и был женат. Через непринятие унии его изгнали, отобрав жилье и имущество.

Феолипт отправился на Святую Гору Афон, где скоро прославился подвижнической жизнью. Он долго боролся с искушениями, относительно оставленной им мирской жизни, покинутой супруги. Однако опытный афонский старец помог ему преодолеть эти помыслы.

Император пожелал его видеть. Во время встречи Феолипт обличил униатов и за это его избили и посадили в тюрьму.

В 1282 году правитель умер, и святого освободили. Он возвратился в Никею, встретился со своей женой и убедил ее жить в безбрачии. Только после этого он принял монашеский постриг и жил под руководством старца Никифора Исихаста.

Новый император Андроник II не поддерживал унию и собрал Собор для ее обличения. Святой участвовал в нем уже как митрополит Филадельфийский.

Владику Феолипта все знали, как духовно опытного человека. В своих проповедях он часто говорил, что необходимо оставаться в истинной вере и не поддаваться на обольщения униатов. Святой считал, что раскол – это, иногда, даже хуже ереси. На эту тему он также много писал. Эти творения вошли в «Добротолюбие» и в один из томов «Патрологии Мини» (Patrologia Graeca).

У него было много учеников, среди которых был святитель Григорий Палама.

Особое мужество проявлял святитель во время оккупации Филадельфии турками в 1304-1305 гг. Он разделял с жителями города все трудности непростого положения.

Он пребывал на митрополичьем посту почти 40 лет – до своей смерти.

Святой умер в 1322 году в Филадельфии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".