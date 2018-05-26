Преподобный Дионисий: святой, который основал афонский монастырь Дионисиат

Православные христиане 8 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Дионисия, основателя афонской обители Иоанна Предтечи, которая известна как Дионисиат.

Святой Дионисий родился в православной семье, которая занималась земледелием.

У него был брат, который также канонизирован – святитель Феодосий Трапезундский, он был игуменом афонского монастыря Филофей. Когда Дионисию исполнилось 19 лет, он отправился на Святую Гору, в обитель, где жил его брат. Здесь он, приняв монашество, исполнял обязанности старшего пономаря.

В 30-летнем возрасте святой Дионисий стал иеродиаконом, а после – иеромонахом. Он прожил в монастыре Филофей 12 лет, а затем, по совету духовника, поселился в пещере. Он вел подвижнический образ жизни – непрестанно молился, ел только плоды дикорастущих деревьев и травы, иногда он ходил в ближайшие монастыри за хлебом.

Спустя 3 года уединенной жизни, к нему стали приходить ученики. Через некоторое время он возглавил братство из 18 монахов. Монахи построили на горе храм в честь Иоанна Предтечи. Дионисия стали называть «игуменом калив». Он продолжал пребывать в безмолвии по будним дням, а в субботы и воскресенья уделял время для общения с братией.

Позже братия, скрываясь от холода, переселились на западную часть горы, где тоже были построены каливы – отдельные постройки, в которых живут монахи и новый храм Иоанна Предтечи. Продукты им доставлялись на лодке, а на гору их переносили монахи на себе. Дионисий также участвовал в этом деле. Ожидая лодку с припасами, монахи часто ночевали на берегу, пребывая в молитве.

Святой Дионисий на протяжении нескольких ночей на прибрежной скале видел огненный факел, восходивший к небу. Он рассказал об этом своему другу – преподобному Дометию, из селения Вулевтирия, который обладал даром рассуждения и пророчества. После того, как Дометий сам, в течение 3 ночей наблюдал это чудо, он сказал, что на этом месте будет монастырь. Вскоре монахи начали возводить на этом месте обитель.

Когда родной брат святого - Феодосий стал митрополитом Трапезундским, Дионисий отправился к нему. Митрополит Феодосий познакомил брата с императором Алексеем III Великим Комнином. Дионисий предложил правителю последовать примеру великих царей и построить достойный его славы монастырь. Император согласился, с условием, что в обители, которую следует назвать в честь Великого Комнина, будут вечно поминать членов его семьи, и будут принимать всех паломников и желающих стать монахами жителей Трапезунда. Правитель выделил значительную сумму денег.

Когда Дионисий возвращался на Афон, их корабль оказался возле пиратского судна. Святой молился Иоанну Предтече, который явился пиратам, напугал и обездвижил их. На привезенные средства построили храм в честь Иоанна Предтечи, монастырские стены, келии, трапезную и водопровод.

В 1377 году Дионисий во второй раз поехал к императору за материальной поддержкой – монастырь ограбили пираты. Почти все средства, полученные от правителя, ушли на выкуп пленных монахов.

В 1382 году настоятель ездил в Константинополь к императору, для подтверждения права монастыря на собственность. В 1387 году Дионисий вновь отправился к правителю Трапезунда, оставив попечение о монастыре своему брату.

Преподобный Динисий умер в возрасте 72 лет, его погребли с надлежащими почестями. У его гроба были случаи исцелений.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".