Афанасий Париос – афонский святой, который был директором Афониады и других школ

Православные христиане 7 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Афанасия Париоса. Этот афонский святой, в свое время, возглавлял многие греческие школы и отстаивал истину православного вероучения.

Святой Афанасий родился на острове Парос в 1722 году. Он учился у себя на родине, а затем в Евангельской школе в Смирне и Афониаде – афонской школе.

В 1757 году стал преподавателем в этой школе. Через год он стал директором Солунской школы. На этом посту он пребывал в течение 4 лет. Когда началась эпидемия чумы - школу закрыли, и он отправился на остров Корфу для изучения ораторского искусства, философии и физики. После этого преподавал в школе в Месолонги.

С 1771 по 1777 год Афанасий был директором Афониады. В то время он принял священнический сан. Также он со святым Никодимом занимался изданием и восстановлением духовной литературы.

В то время на Афоне возник спор относительно поминовения усопших в праздничные дни и о частом причащении. Колливадов – людей выступавших за вышесказанное, оклеветали и выслали за пределы Святой Горы. Афанасий написал труд в защиту колливадов, после чего их оправдали.

Святому предлагали возглавить Патриаршию школу в Константинополе и стать епископом, но он отказался. Он отправился на родину – на остров Парос.

В то время началась русско-турецкая война и судно, на котором плыл святой, причалило у берегов острова Хиос. Афанасий остановился в небольшом монастыре и дожидался возможности продолжить плавание. Однако жители острова уговорили его остаться и возглавить местную школу, в которой святой преподавал риторику, богословие и логику.

После войны Афанасий возглавлял Философскую школу на Хиосе, ему удалось значительно поднять уровень этого учебного заведения, так что сюда стали приезжать учится люди из разных стран.

Когда преподобный состарился, ушел в небольшой монастырь, вместе с несколькими своими бывшими учениками. Однако и здесь он продолжал работать – писать труды, в защиту православия.

Когда он работал над очередной книгой, у него произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Спустя несколько дней – 7 июля (по новому стилю) 1813 года Афанасий умер. В его келье из вещей нашли старую одежду, чернильницу и светильник.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".