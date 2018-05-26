10 изречений афонских монахов о человеке и времени

Каждому человеку Богом дана жизнь – время для дел и спасения. Однако многие оглянувшись в прошлое, замечают, как же скоротечно время, как ускользают дни – проходят печали и радости. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о времени, его быстротечности и о том, как к этому относиться.

1. «День будет вращаться как час, неделя как день, месяц как неделя и год как месяц, ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напряженными, начали еще более спешить и напрягаться, чтобы поскорее окончилось прореченное Богом число для восьмого числа веков».

(Преподобный Нил Мироточивый Афонский).

2. «Время нашей жизни бежит, проходит и не возвращается назад. А время нынешней жизни – это время жатвы и собирания плодов. И каждый собирает пищу, насколько возможно чистую, и откладывает для другой жизни».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

3. «Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что, если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Считай потерянным тот день, в который хоть и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий».

(Преподобный Никодим Святогорец).

4. «Как сказано в Священном Писании, всему свое время, и время всякой вещи под небом (Еккл. 3, 1). А потому пора и нам пристально рассмотреть и оценить дух нынешней эпохи, к чему побуждают нас многие из возлюбленных братии. Знамения времен, приковывающие внимание всех, кто размышляет о проблемах современного общества, — знамения эти ныне очевидны. Ибо они, как мы думаем, указывают на явления эсхатологического порядка и внушают умозаключения, которыми нельзя пренебречь как пустыми догадками. Основание веры нашей — и не нашей только, но и всех православных христиан в настоящем, прошедшем и будущем — твердо и незыблемо».

(Старец Иосиф Ватопедский).

5. «…мое время ограничено. И мне придется допустить небольшое упущение, потерять ради того, чтобы поговорить ночью один или два часа».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

6. «Пройдет время, и люди оценят то, что христиане хранят сегодня честь, веру и величие Церкви. Вот увидите — люди опять вернутся к старому».

(Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Без Христа пространство и время, в которых пребывает наш мир, становятся неподъемным бременем. Страшно и ужасно ярмо человека, и ноша его неподъемна. Только с помощью Всеблагого и Всесильного Богочеловека Христа это иго становится благим, а бремя - легким (ср.: Мф. 11,30)».

(Старец Иосиф Ватопедский).

8. «Итак, имей терпение, чтобы каждый день приобретать, сберегать награду, упокоение и радость в Небесном Царствии. Ибо приближается ночь смерти, «егда никтоже может ктому делати» (Ин. 9:4). Поэтому поспеши. Времени мало».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

9. «Посещение костницы напоминает о быстротечности жизни, невольно чувствуешь горечь собственных грехов, испытываешь потребность в покаянии и духовном трезвении. К этому призывают и проникновенные строки, начертанные на видном месте усыпальницы: “Мы все были такими, как вы, и вы все будете такими, как мы”»

(Афонский иеромонах Серафим (Веснин)).

10. «И снова, в конце, прошу, дитятко мое: понуждай себя и не теряй времени».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".