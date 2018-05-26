Григорий, учитель Ватопедский – митрополит, который спал в хлеву

Православные христиане 5 июля (по новому стилю) отмечают день памяти святителя Григория, учителя Ватопедского. Святой много потрудился для строительства храмов и школ. Он оставался смиренным, будучи наделенным церковной властью, однажды ему пришлось спать со свиньями в хлеву сельского священника.

В православной семье, жившей в 1765 году в Румынии, родился мальчик, которого назвали Георгием.

Мальчик получил хорошее светское и церковное образование – окончил Академию Святого Саввы.

После учебы он, вместе с двумя друзьями, ушел в Нямецкий монастырь. Здесь в 1790 году парень принял монашество с именем Григорий. Настоятелем обители в то время был афонский святой - преподобный Паисий Величковский.

Монах Григорий занимался переводами церковных книг, так как хорошо владел греческим языком и латынью.

Через некоторое время он и его друг Геронтий отправились в Бухарест. Здесь святой работал в библиотеке, в митрополии.

Затем он отправился на Афон. Святой поселился недалеко от монастыря Ватопед.

С 1812 по 1820 год монах вновь пребывал в Нямецком монастыре, переводил книги. Затем он путешествовал – отправился в Бухарест, а после – жил в монастыре, который придерживался афонского устава, в 30 километрах от города. Он вел подвижнический образ жизни – спал на досках, застеленных соломой. Его келья имела весьма аскетичный вид – в ней был только стол, стул, икона и две сумки с книгами. Известно также, что в это время он уже был иеродиаконом.

В 1823 году правитель Румынии Григорий Гикас позвал святого в Бухарест, желая назначить его митрополитом Венгро-Влахским. Святой согласился, но отказался от всех почестей и даже пешком пошел в Бухарест. Во время своего пути он остался ночевать у простого сельского священника, который, видя смиренного путника, отправил его спать в хлев. Позже этот священник прибыл в Бухарест, чтобы познакомиться с новым митрополитом, в котором он узнал своего гостя и сильно переживал, что тогда оказал настолько недостойный прием владыке. Однако святой сказал, чтобы он успокоился, что свиньи священника были добры к нему и отпустил с миром священнослужителя.

Интронизация святого состоялась 11 января 1893 года. Будучи митрополитом, святой много потрудился для возведения новых храмов, наиболее известный – кафедральный собор, который достроили уже после его смерти. Также он заботился об образовании народа – строил школы и семинарию в Бухаресте. Также занимался благотворительностью – помогал бедным.

Он умер во время всенощного бдения 5 июля (по новому стилю) 1834 года. Его похоронили в выбранном им месте – в кафедральном соборе Бухареста. Через 7 лет произошло обретение его мощей, которые хранятся теперь в монастыре Калдарусани.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".