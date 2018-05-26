Максим Грек: афонский святой, которого поддерживал ангел

Православные христиане 4 июля (по новому стилю) отмечают день обретения мощей Максима Грека. Преподобный принял монашество на Святой Горе и много потрудился, переводя церковные книги на славянский язык. Он отличался принципиальностью и был ни в чем не виновен, но его заключили в тюрьму.

Максим родился в Греции, в семье чиновника. Он рос в достатке и получил хорошее по тем временам образование. Путешествуя по странам Европы, он изучил различные науки и языки.

Когда он вернулся в родную страну, то решил принять монашество. Максим стал иноком в афонской обители Ватопед, где с особым интересом изучал рукописные тексты, которые хранились в библиотеке.

Московский князь Василий захотел перевести некоторые греческие рукописи и книги своей матери. Он обратился к Патриарху Константинопольскому, чтобы ему прислали переводчика из Греции. Им стал афонский инок Максим. Он перевел на славянский язык толкование на Псалтирь и на книгу Деяний Святых Апостолов, а также другие книги, необходимые для совершения богослужений.

Митрополит Даниил сказал Максиму перевести также историю Феодорита. Но святой отказался, утверждая, что эта книга содержит письма еретика Ария.

Кроме переводов, он занимался написанием собственных творений. Отстаивая истинную веру, он писал письма, опровергающие другие верования.

Князь хотел развестись, потому, что его жена была бесплодной. Святой Максим написал ему письмо, убеждая, что так поступать нельзя. Из-за этого его бросили в тюрьму. Тогда же неточности перевода преподобному Максиму вменили, как преднамеренное повреждение книг.

Святому в тюрьме являлся ангел, который убеждал его перетерпеть все, чтобы избавится от вечных мучений. Сидя в камере, он написал углем на стене канон Святому Духу, который и сейчас звучит в православных храмах.

Он 6 лет просидел в тюрьме, после чего его отправили в Тверь, наложив церковный запрет. Здесь его, как невиновного, принял епископ Аркадий. Святой Максим написал автобиографию.

Спустя 12 лет с него сняли запрет и даровали абсолютную свободу. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, где продолжал переводить книги.

Умер святой в январе 1556 года. В 1988 году он был канонизирован. Обретение мощей преподобного состоялось 4 июля 1996 года. Мощи Максима Грека хранятся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".