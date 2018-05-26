Никита Нисириос – святой, который стал мучеником в 15 лет

Православная Церковь 4 июля (по новому стилю) отмечает день памяти Никиты Нисириоса или Нисиросского. Этот святой, который в 15-летнем возрасте принял мучения за Христа, почитается на Святой Горе Афон.

Святой Никита родился в 1777 году на острове Нисирос в знатной семье.

Его отец занимал высокий пост и отрекся от Христа, чтобы спасти себя и свою семью. Вся семья была вынуждена принять ислам.

Тогда Никита был еще ребенком и не понимал суть происходящего. Ему дали новое имя – Мехмед. Он подрался с другим мальчиком, который назвал его оскорбительным словом, которым обычно турки обзывают христиан. После этого он спросил у мамы: почему его так назвал тот мальчик. Так он узнал, что он был крещен в христианстве и его звали Никитой.

Испытывая муки совести из-за неосознанного отречения от христианства, он ушел из дому и поселился в обители на остове Хиос. Он спрашивал совета у игумена, как ему жить дальше, чтобы спастись. Игумен посоветовал ему обратится к святителю Макарию Коринфскому, который тогда жил в монастыре. Святитель исповедовал Никиту, помазал миром – и тем самым вернул его в православие. Никита, живя в монастыре, вел настолько благочестивый образ жизни, стараясь избегать всякого греха, что некоторые насельники решили, что он не в своем уме.

Святой переселился в пещеру, в которой раньше жили основатели обители. Он также рассказал отшельнику, по имени Анфим, что желает пострадать за Христа, чтобы искупить грех отречения.

Он вновь пришел в монастырь, чтобы попросить благословение на совершение желаемого. Тогда братия отслужила молебен Божией Матери и благословила Никиту.

Затем он отправился в столицу Хиоса. Его задержали, требуя уплатить пошлину, как с христианина. Пока святой пребывал под охраной, в то время, когда турки собирали остальных нарушителей, его увидел священник Даниил. Он спросил у стражи, почему задержали молодого человека Мехмеда – мусульманина. На что охранники ответили, что парень сам назвался христианином.

Никиту отвели к военачальнику, которому святой также представился, как христианин. В течение 10 дней его поддавали мучениям. Он добровольно отказывался от еды, говоря, что он питается иной пищей и радуется радостью, которая им не известна.

Святого отправили в конюшню, чтобы лошади затоптали его. Но этого не произошло. Когда его закрывали в темнице – небесный свет освещал ее.

После этого Никиту отдали под суд толпе, которая погнала его на окраину города. Его еще раз уговаривали перейти в мусульманство. На что он ответил: «Я – христианин, меня зовут Никита, и Никитой я хочу умереть!». Когда его много раз ставили на колени, но медлили с казнью – он сам просил, чтобы его поскорее убили, чтобы он мог насладиться райским блаженством. Его несколько раз ударили мечем по затылку, желая усилить боль.

После чего святой умер. Это произошло 4 июля (по новому стилю) 1792 года. Никите тогда было всего 15 лет.

Слепые, помазав глаза кровью святого, прозревали. Видя такие чудотворения, турки пытались испачкать грязью тело святого, но оно оставался чистым. Тогда его бросили в море, чтобы тело святого не могли взять христиане.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".