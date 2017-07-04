Картины известного английского художника с видами Святой Горы выставлены на аукцион Christie's

В Лондоне в аукционном доме «Christie's» 5 июля выставят на продажу три картины известного художника ХІХ века Эдварда Лира. На этих работах изображены виды Святой Горы, куда художник приезжал в 1856 году.

Эдварду Лиру очень нравились архитектура и ландшафт Афона. Сохранился текст письма художника, в котором он делится со своей сестрой Анной впечатлениями о Святой Горе: «…один пересекает хребет холмов, откуда впервые открывается гора Афон - синий пик на голубом море, над самыми чудесными лесами бука, которые я когда-либо видел. Ничего из того, что я ранее видел, не было более прекрасным, чем эти виды».

В ходе своего визита на Святую Гору художник запечатлел увиденное. На одной картине изображен монастырь Святого Павла, а на двух – Констамонит. Рисунки выполнены карандашом, ручкой, коричневыми чернилами и акварелью. На них изображены общие виды афонских обителей на фоне прекрасной природы.

«Я смотрел на глубины зеленого дерева. Как же они удивляли тех, кто говорил об Англии, что у нее больше деревьев, чем в других странах», - писал Эдвард Лир.

Если внимательно посмотреть на работы, можно заметить, что на них есть заметки. Это было сделано для того, чтобы позже была возможность написать картины по этим зарисовкам.

Приобрести картины с видами афонских монастырей, автором которых был Эдвард Лир, можно на лондонском аукционе «Christie's».

Цена полотен – свыше 30 тыс. долларов.

*** Эдвард Лир (Edward Lear; 1812-1888 гг.) - английский художник и поэт, один из основоположников «поэзии бессмыслицы». Некоторое время он также работал книжным иллюстратором.

Перевод с английского, по материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".