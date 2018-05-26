Афонский святой, который стал Патриархом Константинопольским

Патриарх Константинопольский Каллист, память которого отмечается 3 июля (по новому стилю) почитается на Афоне, как участник исихастских дискуссий и Соборов. Он также прославился как православный проповедник и писатель.

Святой родился в предместье Константинополя. Будущий Патриарх принял монашество на Святой Горе Афоне в филофейском скиту Магула (не действующий сегодня). Здесь он жил на протяжении 28 лет.

Он был учеником преподобного Григория Синаита, затем стал его биографом. Известно, что Каллист также путешествовал вместе с преподобным Григорием.

Святой также написал житие преподобного Феодосия Терновского, тексты молитв и церковных песнопений.

В 1341 афонский иеромонах Каллист был участником Константинопольского Собора, осудившего ереси Варлаама и Акиндина (также известны в истории, как исихастские споры).

В 1342 году он в составе афонской делегации ездил мирить императрицу Анну с Иоанном Кантакузином, между которыми развязалась междоусобная война.

Позже святого Каллиста избрали протосом Святой Горы.

В 1350 Каллист стал I Патриархом Константинопольским. Он активно наставлял священнослужителей, призывая их правильно исполнять свои обязанности – спасать вверенный им народ. Спустя 4 года святой покинув патриаршую кафедру, удалился для безмолвной жизни в монастырь святого Маманта. Когда сменился император – Каллист вновь в 1355 году стал Патриархом. Он занимал этот пост еще в течение 8 лет.

В это время святой написал труд, в котором рассказал о том, как правильно совершать таинство крещения. В частности, он говорил, что нужно окунать крещаемого в воду, а обливание головы водой он назвал «делом незаконным и исполненным нечестия».

Вместе с Игнатием Ксанфопулом Каллист написал наставление, которое состоит из 100 глав, для тех, кто пребывает в подвиге безмолвия. В этой книге он, ссылаясь на учения преподобного Григория Синаита, описал практику исихазма.

Император, желая наладить отношения с Сербией, направил Патриарха к сербской царице Елене (в иночестве - Елисаветы). Его путь проходил через Афон. Здесь Патриарх встретился с преподобным Максимом Кавсокаливитом, который предсказал Каллисту его скорую смерть.

Так и случилось - Патриарх заболел и вскоре умер. На похороны приехали представители духовенства, в том числе со Святой Горы. Святогорцы просили царицу Елену отдать им тело святого, чтобы его мощи пребывали на Святой Горе. Однако царица отказала в просьбе, говоря, что она и ее народ также нуждаются в молитвеннике перед Богом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".