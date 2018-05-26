20 изречений афонских монахов о том, почему важно быть внимательным

Внимательность необходима во всяком деле, особенно в духовной жизни. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о внимательности, которые важно знать каждому христианину.

1. «Только будь внимательным и бойся, избегай греха». (Преподобный Иосиф Исихаст).

2. «Подобно внимательному и опытному пчеловоду живет чистое сердце: оно бережно хранит свою чистоту, соблюдая Евангельские заповеди, отсекает дурные помыслы, заботится о стяжании непрестанной молитвы и обретении Любви, Которая слаще меда и сама есть мед духовный, очищающий сердечные глубины от мыслей, желаний и страстей. Вся духовная борьба идет за смирение и терпение, а когда приходят смирение и терпение, то приходят внимание и молитва». (Монах Симеон Афонский).

3. «Все наше внимание при общении с ним (со старцем – ред.) было поглощено его духовным обликом с единственной целью личной «пользы»». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и библиограф преподобного Силуана Афонского).

4. «Любовь к Богу выражается прежде всего во внимательности к своему внутреннему устроению». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

5. «Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в Церкви проблем и не раздувать случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Ум внимательный – лестница в Небо, ум рассеянный – дорога в ад. Ум внимательный – это сораспятие Христу, ибо отсекает все, что сводит душу с креста; ум рассеянный – совет нечестивых помыслов, ибо «плотские помышления суть вражда против Бога» (Рим. 8.7). Только во время разлучения души с телом познается истинная цена внимательного ума, не оставляющего Христа ни на миг, и невозвратимая потеря невнимательного ума, погубленного дурными помыслами». (Монах Симеон Афонский).

7. «Будь внимателен, не причащайся по привычке». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

8. «…подвижник должен быть очень внимательным, чтобы не попасть в сеть сатаны – «обвинителя» и не погубить весь свой труд, согласившись с вероломными предложениями диавола». (Старец Иосиф Ватопедский).

9. «Покой телесный и ум необузданный – смерть для монаха; пост по силе и ум внимательный – смерть для помыслов. Когда твой ум и внимание внемлют Богу, то благодать Божия и Бог внемлют тебе. Твой ум – это удивительная сила, с помощью которой ты можешь подняться на Небеса или низвергнуться в ад – береги свой ум.Духовное сердце – это то, что открывается само по благодати и без всяких усилий; ум – это то, что требует постоянного внимания и хранения. Не обращай никакого внимания на помыслы, обрати все внимание на Христа, Который обитает в твоем сердце». (Монах Симеон Афонский).

10. «…будь всегда к себе внимателен и сам в себе сосредоточен и старайся всячески направлять дела свои исключительно к сей цели». (Преподобный Никодим Святогорец).

11. «Будь внимательным, чтобы не осуждать. Ибо от этого отступает Бог, уходит благодать и Господь оставляет тебя, чтобы ты пал, смирился, увидел свои проступки». (Преподобный Иосиф Исихаст).

12. «…по невниманию можно наделать много ошибок. И когда задним умом понимаешь потом, что надо было делать, то пользы от этого нет — все, птичка, как говорится, улетела! Скажем, кто-то по невниманию спалил дом. Ладно, что делать, не казнить же его. Но злое дело уже сделано…». (Преподобный Паисий Святогорец).

13. «…впредь будь внимателен. Не осуждай монахов, потому что они хотят скрыть свою добродетель и многие притворяются безумными, чтобы их не хвалили люди». (Афонский старец Варфоломей Румын).

14. «Я не предполагаю останавливаться на внешней стороне происходивших в то время событий, но предпочитаю внимательно всмотреться в существо проблемы, чтобы воспринять нетленное познание, свыше сходящее, которого удостоились святые подвижники, любители умного делания». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и библиограф преподобного Силуана Афонского).

15. «Итак, блюдись, возлюбленный, со всем вниманием от любви или отвращения к какой-либо вещи по страсти, прежде чем успеешь ее добре рассмотреть, при свете разума и правого слова Божественных Писаний, при свете благодати и молитвы и при помощи рассуждения духовного отца твоего, чтоб не погрешить и не счесть истинно доброго за худое и истинно худого за доброе». (Преподобный Никодим Святогорец).

16. «Высший монашеский подвиг – хранение внимания в сердце, где обитает Бог, и это внимание – неотъемлемое достояние монашеского сердца. Самая великая Любовь – не отрывать внимания от Бога, который обитает в нашем сердце, и такое непрестанное внимание – есть неотъемлемое достояние монашеского сердца». (Монах Симеон Афонский). 17. «Необходимо много внимания, благоразумия и рассуждения, чтобы добро делалось по-доброму и приносило пользу, потому что иначе вместо пользы оно будет бесить другого. И вот что еще: лучше дать созреть тому, что думаешь сделать… Например, на охоте, если пес и не породистый, но ищет со вниманием, то находит следы зайца. А другой пес, самый что ни на есть распородистый, со всеми наилучшими собачьими характеристиками, но когда он торопится, то бегает вправо-влево без толку. Действие прежде мысли есть гордость». (Преподобный Паисий Святогорец).

18. «Имей ко всем любовь и будь внимателен, чтобы тем или иным образом не огорчить и не повредить кому, потому что во время молитвы скорбь брата будет для тебя помехой». (Преподобный Иосиф Исихаст).

19. «Внимательность к своему внутреннему усвоению - это любовь к Богу. Оно состоит в том, чтобы всегда иметь в своем уме и сердце Христа, даже если занимаешься другими делами». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

20. «И коротко скажу тебе: будь всегда бодрствен и внимателен в отношении к чувствам своим и никак не допускай, чтобы то, что ты восприимешь чрез них, возбуждало и питало страсти твои». (Преподобный Никодим Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".