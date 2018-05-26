Паисий Хиландарский: афонский святой, который помог болгарскому народу избрать свой путь

Православные христиане 2 июля (по новому стилю) отмечали день памяти преподобного Паисия Хиландарского. Святой изучал историю. Книга, которую он написал, побудила болгар к национальному самосознанию, основанному на православной вере.

Святой Паисий родился в 1722 году в болгарском городе Самоков в православной семье.

Известно, что святой некоторое время был послушником в Рыльском монастыре. В 1745 году он принял монашество в монастыре в Хиландар на Святой Горе. Игуменом монастыря в то время был его брат Лаврентий. Второй брат преподобного также известен своей благотворительной поддержкой Православной Церкви.

Позже Паисий стал священником. Он был вовлечен в разногласия, которые возникли среди братии из-за вопроса о необходимости платить налоги туркам. Тогда он покинул обитель и перешел в монастырь Зограф.

В 1758 году на Афоне пребывал историк из Сербии Раич, который побудил у святого интерес к истории. Преподобный Паисий начал собирать исторические сведения о своем народе. В 1762 году он написал работу «История царей и святых Болгарии». В этой книге он рассказал о личностях, которые сыграли важную роль в истории Болгарии и, в частности, развития православия в стране.

У монаха были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это он совершил много паломничеств. Известно, что он, посещал подворья святогорских монастырей на Балканском полуострове. Во время таких паломничеств он продолжал собирать исторические сведения, для написания своих трудов.

Посетив в 1765 году болгарский город Котел, он передал рукопись святому Софронию, который позитивно оценил труд Паисия. Святой Софроний даже переписал рукопись святогорца. После этого многие христиане стали копировать книгу, переписывая ее. Так, через книгу, святой Паисий повлиял на развитие национального православного самосознания болгарского народа.

Святой Паисий трудился над написанием книг вплоть до своей смерти. Точная дата смерти не известна. Преподобный Паисий входит в Собор Болгарских и Афонских святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".