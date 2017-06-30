Афонские святые, день памяти которых отмечают в июле
Афонские святые, день памяти которых отмечают в июле (по новому стилю):
2 июля - память преподобного Паисия Хиландарского;
3 июля - святого Каллиста, Патриарха Константинопольского;
4 июля - новомученика Никиты Нисириоса ;Преподобномученика Павла панигир Великой Лавры.
5 июля - память святого Григория учителя Ватопедского;
7 июля - преподобного Афанасия Париоса; Рождество Иоанна Крестителя - панигир монастыря Дионисиат;
8 июля - святого Феолипта, митрополита Филадельфийского, преподобномученника Прокопия; преподобного Дометия Дионисиатского; преподобного Дионисия Микроафонита, основателя монастыря Дионисиат;
9 июля - преподобномученника Давида;
12 июля - святых апостолов Петра и Павла, панигир монастыря Каракал; преподобного Паисия Святогорца;
16 июля - день памяти преподобномученика Герасима Нового (+1812);
18 июля - память преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679), панигир Великой лавры;
19 июля - память священномученика Иоанна (1462);
21 июля - память святого Феофила Мироточивого (+1548), панигир монастыря Пантократор;
22 июля - день памяти преподобных Дионисия Ритора и Митрофана;
23 июля - день памяти преподобного Антония Киево-Печерского; Собор Ватопедских святых;
24 июля - память святого Никодима Исихаста (+1322); святого Кирилла Нового (+1833); преподобномученика Никодима (+1722); преподобномученика Нектария (+1820);
26 июля - память преподобномученика Кирилла (+1566);
27 июля - день памяти преподобного Никодима Святогорца (+1809).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".