Афонские святые, день памяти которых отмечают в июле

Афонские святые, день памяти которых отмечают в июле (по новому стилю): 2 июля - память преподобного Паисия Хиландарского; 3 июля - святого Каллиста, Патриарха Константинопольского; 4 июля - новомученика Никиты Нисириоса ;Преподобномученика Павла панигир Великой Лавры. 5 июля - память святого Григория учителя Ватопедского; 7 июля - преподобного Афанасия Париоса; Рождество Иоанна Крестителя - панигир монастыря Дионисиат; 8 июля - святого Феолипта, митрополита Филадельфийского, преподобномученника Прокопия; преподобного Дометия Дионисиатского; преподобного Дионисия Микроафонита, основателя монастыря Дионисиат; 9 июля - преподобномученника Давида; 12 июля - святых апостолов Петра и Павла, панигир монастыря Каракал; преподобного Паисия Святогорца; 16 июля - день памяти преподобномученика Герасима Нового (+1812); 18 июля - память преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679), панигир Великой лавры; 19 июля - память священномученика Иоанна (1462); 21 июля - память святого Феофила Мироточивого (+1548), панигир монастыря Пантократор; 22 июля - день памяти преподобных Дионисия Ритора и Митрофана; 23 июля - день памяти преподобного Антония Киево-Печерского; Собор Ватопедских святых; 24 июля - память святого Никодима Исихаста (+1322); святого Кирилла Нового (+1833); преподобномученика Никодима (+1722); преподобномученика Нектария (+1820); 26 июля - память преподобномученика Кирилла (+1566); 27 июля - день памяти преподобного Никодима Святогорца (+1809). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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