Наследие Киевской Руси на Святой Горе Афон: славянская письменность

В библиотеках афонских монастырей хранится множество славянских рукописей, насчитывается более 1400 кодексов IX - XX веков.

В архивах сохранились десятки грамот XIII-XVIII веков. Некоторые из них принадлежат руке сербских, валашских, молдавских и болгарских правителей, а также князей Киевской Руси и царей Российской империи.

Больше всего славянских рукописей хранится в Хиландаре – 815. В Зографе их 286, в Свято-Пантелеимовом монастыре – больше 140, в Великой лавре – приблизительно 90. Славянские книги, в малом количестве, есть во всех афонских обителях.

Историки отмечают, что в XIX веке одним и богатейших собраний славянской письменности обладал монастырь Святого Павла. Однако монастырская библиотека сильно пострадала при пожаре и уцелевшие книги передали монастырям Хиландар и Русик.

Интересными экземплярами восточнославянской письменности являются Стихирарь XV века и Ирмологий XIII века. Рукописи хранятся в Хиландаре под номерами 307 и 308.

В конце XIX – в начале XX веков в святогорских архивах исследователи обнаружили славянские рукописи на глаголице - Зографское и Мариинское Евангелия, на кириллице - Зографские и Хиландарские листки. Тогда же были обнаружены уникальные тексты IX-Х веков.

В конце XX века исследователи нашли текст службы святому апостолу Андрею Первозванному, написанную Наумом Охридским и списки сочинений конца IX - начала X веков.

Во второй половине XII - начале XIII веков Афон и Константинополь были посредниками в распространении славянских сочинений и переводов. В начале XIII века на Афоне трудился над переводами святитель Савва Сербский, которому помогали русские книжники. Сам святитель написал «Устав Карейской келлии» и Евергетидский Типикон, который послужил основой уставов Хиландарского и Студеницкого монастырей. Также Савва с помощниками перевел Кормчую книгу с толкованиями, которая в XIII веке распространилась и на Руси, а также переводы книг Нового Завета.

До начала XV века на Святой Горе переводили книги на южнословянские наречия. Тогда же появилась редакция литургических текстов и аскетических произведений, получившая признание в XIV-XV веках во всем православном славяноязычном мире. В XV веке южнославянские книжники на Афоне работали над переводами по заказу русских монахов.

В XVI и XVII веках – в период турецкой оккупации, известно, что трудились два переводчика: прот Гавриил и Самуил Бакачич, который был родом из Украины.

В XVII веке древние славянские рукописи начали вывозить за пределы Святой Горы. Один из первых ощутимых вывозов рукописей произошел в середине XVII века. Тогда монах-униат Афанасий Ритор перевез афонские рукописи в Париж.

Среди церковнославянских кодексов XVIII - XIX веков, особое место занимают списки переводов аскетического характера преподобного Паисия (Величковского) и его учеников. Эти тексты написаны отличительным шрифтом – курсивом. Эти списки хранятся во всех собраниях славянских рукописей на Святой Горе.

В XIX веке афонские рукописи вывозили за границу дипломаты, паломники, исследователи и коллекционеры. Также монастыри дарили старинные кодексы своим благодетелям и правителям, которые приезжали на Афон в качестве паломников. Например, в1896 году насельники монастыря Хиландар, на память о посещении монастыря и в знак благодарности за уплату долгов, подарили сербскому королю Александру Обреновичу древнейшую рукопись - Мирославово Евангелие и грамоту святого Симеона Сербского. Некоторые рукописи хоть и покинули Афон, но остались на территории Греции и хранятся в столичной Национальной библиотеке.

В XIX веке исследователи из Российской империи стали посещать Афон. Среди известных ученых были: В. Григорович, епископ Порфирий (Успенский), архимандрит Антонин (Капустин), архимандрит Леонид (Кавелин), П. Севастьянов, Г. Ильинский, А. Дмитриевский, X. Лопарев, П. Лавров и другие. Рукописи, которые они привезли со Святой Горы, сейчас хранятся в собраниях в хранилищах России и Украины. Таким образом, ученые открыли миру древние памятники славянской письменности. Тогда же началась каталогизация и научная опись славянских рукописей Афона.

В 60-90-х годах XX века были достигнуты новые успехи в каталогизации рукописей. К примеру, Дж. Трифунович описал значительную часть славянских собрания Иверона, а Д. Богданович – монастыря Хиландар. В 1999 году в Фессалонике издали сводный каталог славянских рукописей Святой Горы.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".