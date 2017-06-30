Найдено письмо ученика афонского святого с ответами на 3 вопроса

10:02, 30 июня 2017
Афон
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В письме архимандрит Софроний отвечает на три вопроса.

1. Какому движению должна следовать Церковь?

Архимандрит Софроний, отвечая на этот вопрос, призывает даже «до «исповедничества», до смерти»» оставаться в каноничной Православной Церкви, так как только в ней есть спасение, несмотря на возможные недостатки. Через остальные вероучения, по его мнению, «придет только раскол, ненависть, гибель общая».

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2. Можно ли молиться за бесноватых?

Ученик преподобного Силуана Афонского пишет, что «молиться за бесноватых – значит «кровь проливать»». Он советует осторожно подходить к такой молитве, так как она может причинить страдания молящемуся.

3. Этот вопрос касается поездки на Святую Землю.

Автор письма отвечает отказом на приглашение совершить паломничество в Иерусалим, ссылаясь на возраст и проблемы со здоровьем. На тот момент он был «уже 3/4 – слепой» и имел онкозаболевание. Также архимандрит Софроний выразил сожаление, что уже не может служить литургию. Однако он все же надеялся посетить Россию. В завершении письма архимандрит Софроний (Сахаров) еще раз призывает оставаться в истинной православной Церкви. 

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*** Архимандрит Софро́ний (Сергей Семенович Сахаров) родился 22 сентября 1896 года в Москве. Был учеником и биографом преподобного Силуана Афонского; основал ставропигиальный монастырь Святого Иоанна Предтечи в Молдоне (Англия). Умер 11 июля1993 года в Молдоне.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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