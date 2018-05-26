Святой Ефрем - афонский монах, который стал третьим Патриархом Сербским

Православная Церковь 28 июня (по новому стилю) отмечает день памяти святителя Ефрема. Он сбежал на Афон, чтобы избежать женитьбы и стал третьим Патриархом Сербской Православной Церкви.

Святой Ефрем родился в семье священника.

В молодости он захотел принять монашество, но родители были против – они мечтали женить сына. Парень ушел из дому. Вскоре святой стал иноком, но родители узнали, где он скрывается, и захотели вернуть его домой. Тогда Ефрем отправился на Святую Гору.

Со своими учениками перешел в Ибровский монастырь в Сербии, в котором недолгое время был настоятелем. Он поселился в уединенном месте недалеко от Дечанского монастыря. Здесь его до полусмерти избили разбойники, которые надеялись найти у отшельника деньги.

Патриарх Савва взял святого в патриархию, где выделил для него пещерную келлию. Со временем состояние здоровья Ефрема улучшилось.

После смерти Патриарха Саввы возникла потребность в выборе нового главы Церкви. Тогда, в 1375 году, на Соборе сербских архиереев в Печи новым Патриархом избрали преподобного Ефрема. Он не ожидал такого поворота судьбы и, плача, просил архиереев изменить свое решение. Но они ответили, что: «Указанный Богом имеет быть посвящен».

Затем Патриарх Ефрем венчал венцом сербских властителей князя Лазаря. Время Патриаршества святого Ефрема было непростым – не все признавали как гражданское руководство, так и церковное – некоторые архиереи и священники отказывались подчиняться Патриарху. Святой Ефрем привык к уединенному образу жизни, который ему не удавалось вести, будучи главой Церкви. Тогда он подал в отставку, поставив на свое место блаженного Спиридона.

Ефрем вновь стал вести уединенный образ жизни, поселившись в монастыре царя Душана. Многие люди приходили к нему за духовными советами.

В 1388 году блаженный Спиридон и князь Лазарь умерли. Так как в стране наступила смута, Патриарха Ефрема вновь просили занять патриарший пост до избрания нового главы Церкви.

Святой Патриарх Ефрем умер 28 июня (по новому стилю) 1400 года, в возрасте 88 лет.

Его святые мощи находятся в Великой патриаршей церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".