10 изречений афонских монахов о государственных законах и Конституции

Как известно, украинцы 28 июня на государственном уровне отмечают День Конституции. Это светский праздник, однако, православные христиане, живя в стране, обязаны руководиться ее законами, если они не противоречат Законам Божиим. Мы собрали изречения современных святых и старцев Святой Горы о Конституции и государственных законах.

1. «Я не политик, чтобы судить Европу. Но нет искренности… Объединенная Европа – до сих пор не могут единую конституцию создать. Как управлять этой всей объединенной Европой?.. Потому что они не могут согласиться друг с другом. Поскольку там во всем этом процессе участвуют люди, которые не верят в Единого Бога, в Одного Единого Бога. Как они могут договориться?! Пусть Украина, скажем, войдет в Европу. Но пусть вначале проголосуют и согласятся с единой конституцией для европейских государств, где будет четко указано, что мы верим в Единого Бога. И обеспечена свобода вероисповедания в Единого Бога».

(Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос)).

2. «…должно внимательно следить за тем, чтобы не выходило никаких законов, противных Закону Божию».

(Афонский старец Гавриил (Карейский))

3. «Вся основа в том, чтобы иметь духовное состояние, для того чтобы в человеке было духовное рассуждение. Иначе он стоит на «букве закона», а «буква закона убивает»».

(Преподобный Паисий Святогорец).

4. «Желаю украинскому народу, чтобы его Конституция начиналась с призыва Святой Троицы. Чтобы Украина была без ущерба православной страной, потому что, с одной стороны - раскол, с другой стороны - уния, с третьей - государство, которое ещё в свою Конституцию не внесло первой строкой "Во имя Отца и Сына и Святого Духа", во Имя Святой Троицы. Я желаю, чтобы этот крест принес и воскресение вашей стране. Единство, единство веры и общение Святого Духа».

(Игумен афонского монастыря Дохиар старец архимандрит Григорий (Зумис)).

5. «Пресвятая Владычица Богородица, которая столько столетий хранит Святую гору, в последний момент в греческом парламенте вмешалась. И в определенной степени избавила гору от тех налогов, которые предполагались. Чудесным образом. И были мы избавлены. Там готовились страшные законы. Святую гору Пресвятая Владычица хранит. И мы знаем, что с древнейших времен и до сего дня, Она заботится о Святой горе».

(Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос)).

6. «Церковь действует посредством любви, а не так, как законники».

(Преподобный Паисий Святогорец).

7. «В результате неправильной политики монастыря почти все русские оказались вне закона, потому что документы они могут получить только через русскую обитель. Так теперь на Святой Горе трактуются законы».

(Настоятель Свято-Пантелеимонового монастыря, игумен Евлогий (Иванов)).

8. «Епископы должны немедленно отреагировать (выступить против абортов – ред.), и, после того, как решат в Синоде, написать в газетах, написать в газетах и просить отмены закона, который является как антихристианским, так и антиконституционным, поскольку наше Греческая Конституция закреплена во имя Святой Троицы».

(Преподобный Паисий Святогорец).

9. «В принципе, послушание присутствует везде: в армии, в милиции, в школе, в медицине. Должно быть оно и в семье – послушание родителям, и в гражданском обществе, согласно Конституции».

(Афонский монах, настоятель Подворья Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве иеромонах Алексий (Корсак)).

10. «…по законам Горы Афон, скажем, монастырь принадлежит тем монахам, той национальности, кого больше в монастыре. Скажем, больше русских - он русский, становится больше греков - он греческий. Это вот уникальные законы, которые уже тысячелетие действуют на Святой горе».

(Насельник греческого монастыря Кутлумуш на горе Афон иеромонах Серафим (Захаров)).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".