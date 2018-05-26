Нифонт Афонский: святой подвижник, который ушел в монастырь в 10-летнем возрасте

Православная Церковь 27 июня (по новому стилю) отмечает память преподобного Нифонта Афонского. Он с 10 лет жил в монастыре и рано стал священником. Этот святой заранее знал, когда умрет он и его друг – святой Максим.

Он родился в византийской провинции Аргирокастрон, в семье сельского священника.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, его дядя забрал племянника к себе, в обитель святого Николая. Здесь он обучился грамоте.

Святой Нифонт стал иноком еще в подростковом возрасте. Достигнув совершеннолетия, его рукоположили в священника.

Святой покинул монастырь и поселился на горе Геромерион, вместе со старцем, пришедшим со святой горы Синай.

Затем Нифонт отправился на Афон. Он жил в пещере преподобного Петра Афонского с отшельником Феогностом, который пребывал в безмолвии, три года. Когда старец узнал, что его сосед - священник – повелел ему идти в скит Василия Великого. Там святой прожил 14 лет в безмолвии и строгом воздержании от пищи – он ел раз в неделю хлебные сухарики.

Позже Нифонт служил в Великой лавре в течение 3 лет. Затем он оправился в место, где сейчас расположен скит святой Анны. Там он жил много лет, ел только траву и корешки.

Святого оклеветали, сказав игумену, что он находится в прелести, и потому отказывается от еды, как от греховной. Игумен велел Нифонту есть хлеб. Святой смиренно принял наставление, но чтобы избежать новых неприятностей, покинул скит.

Святой Нифонт подружился с Максимом Кавсокаливитом. Святой Максим предложил Нифонту свое жилище, а сам построил себе рядом новый шалаш. К преподобному Максиму часто приходили за советом люди, а Нифонт любил безмолвие, поэтому он отправился в пещеру напротив местности «святого Христофора».

К нему присоединился его родственник – инок по имени Марк. Когда Марк умер – к старцу пришел племянник инока - Гавриил.

Святой Нифонт предрек смерть святого Максима за полгода до этого. Он послал своих учеников, чтобы получить от святого Максима последнее благословение.

Однажды на Святой Горе начался мор, в то время заболел Гавриил, о котором неутешно, как об умирающем плакал его отец. Однако Нифонт утешил его, сказал, что он не умрет. Святой помолился об умирающем, и том встал со смертного одра.

Святой после причастия сказал своим ученикам о том, что вскоре он умрет. На следующий день он немного поел и повелел выкопать ему могилу и приготовить все для похорон.

Когда эти поручения были исполнены – святой встал с постели, возвел руки к небу, помолившись, благословил учеников, попросил у них прощения и, скрестив на груди руки, умер в возрасте 96 лет.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".