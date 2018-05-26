Савва Ватопедский: святой, который отказался стать Патриархом

Православные христиане 27 июня (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы Ватопедского. Святой посетил много святых мест. Перед смертью ему предлагали стать Патриархом.

Cвятого Савву в миру звали Стефаном. Он родился в Солуни, в православной и знатной семье. Он много времени посвящал изучению Святого Писания и философии.

Когда парень вырос - тайно покинул родительский дом и отправился на Святую Гору. В обители Ватопед он принял монашество с именем Савва.

Когда на Афон напали турки, молодому монаху пришлось покинуть полуостров. Он побывал на многих греческих островах, в Иерусалиме и в Иорданской пустыне, где он повстречал святых подвижников. Затем он в течение двух лет пребывал на горах Сион и Синай. После он вновь пришел в Иорданскую пустыню и три года жил в монастыре Святого Иоанна Предтечи.

Ему было откровение свыше, повелевавшее вернутся в Грецию. Он пошел в Константинополь, по пути также посетил много православных городов. Придя в столицу он остановился в монастыре Святого мученика Диомида.

Верующие люди со всего города стали приходить к нему. Узнал о святом и царь. Однако Савва скрывался от людей. Стали думать, что он еретик и подослали к нему ученых и представителей церкви, чтобы проверить, так ли это. Тогда святой написал «Исповедание» - работу, в которой он красноречиво изложил основы православной веры. После этого люди убедились в том, что он православный.

Позже Савва вернулся на Святую Гору. Он иногда был вынужден покидать Афон, так как ездил с настоятелем в Константинополь. Так в 1342 году в Византию прибыла афонская делегация в составе: прота (настоятеля) Исаака, игумена Великой лавры Макария и других настоятелей, иеромонаха Каллиста, (позже он стал Патриархом Константинопольским) и старца Саввы Ватопедского. Святогорцы уговаривали царицу Анну прекратить междоусобную войну, помирившись с царем Кантакузеном. Царица не послушалась, и монахов назначили на разные новые места служений.

Савву отправили в обитель Хора, в Карее.

Незадолго до его смерти, святому предлагали стать Патриархом. Но он отказался. Вскоре, в 1347 году, преподобный умер.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".