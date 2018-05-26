Савва Ватопедский: святой, который отказался стать Патриархом
Православные христиане 27 июня (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы Ватопедского. Святой посетил много святых мест. Перед смертью ему предлагали стать Патриархом.
Православные христиане 27 июня (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы Ватопедского. Святой посетил много святых мест. Перед смертью ему предлагали стать Патриархом.
Cвятого Савву в миру звали Стефаном. Он родился в Солуни, в православной и знатной семье. Он много времени посвящал изучению Святого Писания и философии.
Когда парень вырос - тайно покинул родительский дом и отправился на Святую Гору. В обители Ватопед он принял монашество с именем Савва.
Когда на Афон напали турки, молодому монаху пришлось покинуть полуостров. Он побывал на многих греческих островах, в Иерусалиме и в Иорданской пустыне, где он повстречал святых подвижников. Затем он в течение двух лет пребывал на горах Сион и Синай. После он вновь пришел в Иорданскую пустыню и три года жил в монастыре Святого Иоанна Предтечи.
Ему было откровение свыше, повелевавшее вернутся в Грецию. Он пошел в Константинополь, по пути также посетил много православных городов. Придя в столицу он остановился в монастыре Святого мученика Диомида.
Верующие люди со всего города стали приходить к нему. Узнал о святом и царь. Однако Савва скрывался от людей. Стали думать, что он еретик и подослали к нему ученых и представителей церкви, чтобы проверить, так ли это. Тогда святой написал «Исповедание» - работу, в которой он красноречиво изложил основы православной веры. После этого люди убедились в том, что он православный.
Позже Савва вернулся на Святую Гору. Он иногда был вынужден покидать Афон, так как ездил с настоятелем в Константинополь. Так в 1342 году в Византию прибыла афонская делегация в составе: прота (настоятеля) Исаака, игумена Великой лавры Макария и других настоятелей, иеромонаха Каллиста, (позже он стал Патриархом Константинопольским) и старца Саввы Ватопедского. Святогорцы уговаривали царицу Анну прекратить междоусобную войну, помирившись с царем Кантакузеном. Царица не послушалась, и монахов назначили на разные новые места служений.
Савву отправили в обитель Хора, в Карее.
Незадолго до его смерти, святому предлагали стать Патриархом. Но он отказался. Вскоре, в 1347 году, преподобный умер.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".